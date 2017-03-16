12:33, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Yeni OHAL KHK'larÄ± yolda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Anadolu AjansÄ± (AA)Â EditÃ¶r MasasÄ±'nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.

"YENÄ° OHAL KARARNAMELERÄ° VAR"

"OHAL Ä°ÅŸlemlerini Ä°nceleme Komisyonuyla ilgili Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde atamalar yapÄ±lacak, 16 Nisan'dan Ã¶nce de bu komisyonun faaliyete baÅŸlamasÄ±nÄ± ve mÃ¼racaatlarÄ± almasÄ±nÄ± bekliyoruz." diyen Canikli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Yeni OHAL kararnameleri var ama iÃ§eriÄŸiyle ilgili bir aÃ§Ä±klama yapamayÄ±z, ilgili onay sÃ¼reÃ§leri devam ediyor, ÅŸu anda da Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname (KHK) taslak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± var."