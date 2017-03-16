BozdaÄŸ'dan Almanya Adalet BakanÄ±'na mektup

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â Almanya Adalet BakanÄ± Heiko Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, "TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik haksÄ±z ve mesnetsiz iddialarla dolu, diplomatik nezaket kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± mektuplar kaleme almak ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, terÃ¶ristler ve darbeciler iÃ§in endiÅŸe etmek yerine, kÄ±ymetli mesainizi TÃ¼rk toplumu dahil Almanya'da yaÅŸayan yabancÄ±lara karÅŸÄ± hukuk devleti ilkesiyle baÄŸdaÅŸmayan uygulamalara son vermeye ayÄ±rmÄ±ÅŸ olmanÄ±zÄ± temenni ederdim." ifadelerini kullandÄ±.
AA muhabirininÂ Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re,Â BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'Ä±n 2 Mart'ta gÃ¶nderdiÄŸiÂ mektubuna cevapÂ verdi.
Maas'Ä±n Die Welt muhabiri Deniz YÃ¼cel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± da istediÄŸi mektubunu sert bir dille eleÅŸtiren BozdaÄŸ, mektubunda, TÃ¼rkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduÄŸunu, yargÄ± yetkisinin TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
HiÃ§bir organ, makam, merci veya kiÅŸinin, yargÄ± yetkisinin kullanÄ±lmasÄ±nda mahkeme ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceÄŸine dikkati Ã§eken BozdaÄŸ, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±nÄ±n anayasada belirtilen ilkeler doÄŸrultusunda baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olarak hiÃ§bir makam, merciden emir ve talimat almadan karar verdiÄŸini vurguladÄ±.
Hukuk devletinde kimseye ayrÄ±calÄ±k tanÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden BozdaÄŸ, mektubunda tutuklu YÃ¼cel'e iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:
"Son mektubunuzda belirttiÄŸiniz Deniz YÃ¼cel, iddia ettiÄŸiniz gibi gazetecilik faaliyetinden dolayÄ± deÄŸil, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak ve halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek suÃ§larÄ±ndan dolayÄ± tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžiddet kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r propagandasÄ± ve nefret suÃ§larÄ±na tahammÃ¼l gÃ¶sterebilecek bir hukuk devleti modelinin dÃ¼nyada var olabileceÄŸi inancÄ±nda deÄŸilim. AdÄ± geÃ§en ÅŸahsÄ±n orantÄ±sÄ±z muameleye tabi tutulduÄŸu iddialarÄ±nÄ±zÄ±n hangi somut bilgilere dayandÄ±ÄŸÄ± ve bu bilgileri nereden edindiÄŸiniz anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. KaldÄ± ki yapÄ±lan iÅŸlemlerin tamamÄ± hukuk devleti gereklerine uygundur.
YÃ¼cel'in ancak serbest bÄ±rakÄ±lmak suretiyle adil yargÄ±lanabileceÄŸine iliÅŸkin dÃ¼ÅŸÃ¼ncenize gelince, Federal Almanya Adalet BakanÄ± olarak siz, belki kiÅŸilerin tutuklu ya da tutuksuz yargÄ±lanÄ±p yargÄ±lanmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin mahkemelere talimat veriyor olabilirsiniz ancak TÃ¼rkiye'de benim Adalet BakanÄ± olarak bÃ¶yle bir yetkim bulunmamaktadÄ±r. TÃ¼rk mahkemeleri, tutukluluÄŸun deÄŸerlendirilmesi de dahil olmak Ã¼zere, yargÄ±lama sÃ¼recinde her tÃ¼rlÃ¼ harici etkiye kapalÄ± olarak en doÄŸru kararÄ± verecektir."
Almanya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n insan haklarÄ±na uygun, gÃ¼venli ÅŸekilde yaÅŸamalarÄ±, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini sorunsuzca kullanabilmelerinin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen BozdaÄŸ, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ "NSU" cinayetlerini hatÄ±rlattÄ±.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyayÄ± derinden sarsan "NSU" davasÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r sonuÃ§landÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BozdaÄŸ, Avrupa'da hÄ±zla artan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, Ä°slamofobi, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, MÃ¼slÃ¼man ve mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini vurguladÄ±.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Almanya'nÄ±n anti demokratik uygulamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama iÃ§eriÄŸiyle ilgili bir aÃ§Ä±klama yapamayÄ±z" dedi
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FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Malatya'da gÃ¶rÃ¼len davada tutuklu yargÄ±lanan Zeki KarataÅŸ ve Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde KKK imamÄ± AkyÃ¼z ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde DoÄŸan Medya Center'Ä±n iÅŸgal edilip yayÄ±nÄ±n kesilmesi ve Ã§Ä±kan olaylarda 1 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Alman Bild gazetesinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haberi kÄ±nadÄ±
MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ASELSAN YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi UÃ§ak MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkol seÃ§ildi
Ahmet Yesevi Ãœniversitesi ve UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi iÅŸ birliÄŸince hazÄ±rlanan "Tehlikedeki TÃ¼rk Dilleri" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
TÄ°KA son on yÄ±lda, Ä°srail iÅŸgali ve ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Filistin topraklarÄ±nda yÃ¼zlerce insani yardÄ±m projesine imza attÄ±.
TÃ¼rkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyu notayla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, BM'deki konuÅŸmasÄ±nda, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayarak Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti" dedi