12:41, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

BozdaÄŸ'dan Almanya Adalet BakanÄ±'na mektup

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â Almanya Adalet BakanÄ± Heiko Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, "TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik haksÄ±z ve mesnetsiz iddialarla dolu, diplomatik nezaket kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± mektuplar kaleme almak ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, terÃ¶ristler ve darbeciler iÃ§in endiÅŸe etmek yerine, kÄ±ymetli mesainizi TÃ¼rk toplumu dahil Almanya'da yaÅŸayan yabancÄ±lara karÅŸÄ± hukuk devleti ilkesiyle baÄŸdaÅŸmayan uygulamalara son vermeye ayÄ±rmÄ±ÅŸ olmanÄ±zÄ± temenni ederdim." ifadelerini kullandÄ±.

AA muhabirininÂ Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re,Â BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'Ä±n 2 Mart'ta gÃ¶nderdiÄŸiÂ mektubuna cevapÂ verdi.

Maas'Ä±n Die Welt muhabiri Deniz YÃ¼cel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± da istediÄŸi mektubunu sert bir dille eleÅŸtiren BozdaÄŸ, mektubunda, TÃ¼rkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduÄŸunu, yargÄ± yetkisinin TÃ¼rk milleti adÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HiÃ§bir organ, makam, merci veya kiÅŸinin, yargÄ± yetkisinin kullanÄ±lmasÄ±nda mahkeme ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceÄŸine dikkati Ã§eken BozdaÄŸ, TÃ¼rk yargÄ±sÄ±nÄ±n anayasada belirtilen ilkeler doÄŸrultusunda baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olarak hiÃ§bir makam, merciden emir ve talimat almadan karar verdiÄŸini vurguladÄ±.

"Ä°ÅžLEMLERÄ°N TAMAMI HUKUK DEVLETÄ° GEREKLERÄ°NE UYGUNDUR"

Hukuk devletinde kimseye ayrÄ±calÄ±k tanÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden BozdaÄŸ, mektubunda tutuklu YÃ¼cel'e iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Son mektubunuzda belirttiÄŸiniz Deniz YÃ¼cel, iddia ettiÄŸiniz gibi gazetecilik faaliyetinden dolayÄ± deÄŸil, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak ve halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek suÃ§larÄ±ndan dolayÄ± tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžiddet kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r propagandasÄ± ve nefret suÃ§larÄ±na tahammÃ¼l gÃ¶sterebilecek bir hukuk devleti modelinin dÃ¼nyada var olabileceÄŸi inancÄ±nda deÄŸilim. AdÄ± geÃ§en ÅŸahsÄ±n orantÄ±sÄ±z muameleye tabi tutulduÄŸu iddialarÄ±nÄ±zÄ±n hangi somut bilgilere dayandÄ±ÄŸÄ± ve bu bilgileri nereden edindiÄŸiniz anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. KaldÄ± ki yapÄ±lan iÅŸlemlerin tamamÄ± hukuk devleti gereklerine uygundur.

YÃ¼cel'in ancak serbest bÄ±rakÄ±lmak suretiyle adil yargÄ±lanabileceÄŸine iliÅŸkin dÃ¼ÅŸÃ¼ncenize gelince, Federal Almanya Adalet BakanÄ± olarak siz, belki kiÅŸilerin tutuklu ya da tutuksuz yargÄ±lanÄ±p yargÄ±lanmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin mahkemelere talimat veriyor olabilirsiniz ancak TÃ¼rkiye'de benim Adalet BakanÄ± olarak bÃ¶yle bir yetkim bulunmamaktadÄ±r. TÃ¼rk mahkemeleri, tutukluluÄŸun deÄŸerlendirilmesi de dahil olmak Ã¼zere, yargÄ±lama sÃ¼recinde her tÃ¼rlÃ¼ harici etkiye kapalÄ± olarak en doÄŸru kararÄ± verecektir."

"ÃœLKENÄ°ZDEKÄ° IRKÃ‡I SALDIRILARDA ARTIÅž OLDUÄžU GÃ–RÃœLMEKTEDÄ°R"

Almanya'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n insan haklarÄ±na uygun, gÃ¼venli ÅŸekilde yaÅŸamalarÄ±, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini sorunsuzca kullanabilmelerinin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen BozdaÄŸ, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ "NSU" cinayetlerini hatÄ±rlattÄ±.

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyayÄ± derinden sarsan "NSU" davasÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r sonuÃ§landÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BozdaÄŸ, Avrupa'da hÄ±zla artan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, Ä°slamofobi, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, MÃ¼slÃ¼man ve mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n kendilerini endiÅŸelendirdiÄŸini vurguladÄ±.