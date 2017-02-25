12:49, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

NiÄŸde ve DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyon





NiÄŸde ve DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NiÄŸde ve DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. NiÄŸde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca PKK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, NiÄŸde ve DiyarbakÄ±r'da 3 Ã¶ÄŸrenci hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. NiÄŸde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, NiÄŸde ve DiyarbakÄ±r'da Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, adresinde bulunamayan diÄŸer zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Â

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