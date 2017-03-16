13:39, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Samsun Ä°stinaf mahkemesinden ilk FETÃ– kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Samsun BÃ¶lge Adliye Mahkemesi (Ä°stinaf) BaÅŸkanÄ± Erol Tosun, 2. Ceza Dairesinin yerel mahkemenin "FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) Ã¼ye olmak" suÃ§undan 4 kiÅŸiye verilen hapis cezalarÄ±nÄ± onamasÄ±yla ilgili, "SÃ¶z konusu karar FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na verilen ve kesinleÅŸen ilk karardÄ±r. Bu nedenle Ã¶nemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan verilmiÅŸ ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz." dedi.

Tosun, Samsun BÃ¶lge Adliye Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bÃ¶lge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz 2016'da kurularak faaliyete geÃ§tiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Cumhuriyet dÃ¶neminde son derece Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ortalama bir hafta iÃ§inde tÃ¼m kararlarÄ±n istinaf mahkemelerince deÄŸerlendirilerek sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Tosun, yaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce de FETÃ–/PDY ile ilgili Tokat AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince verilen kararÄ±n avukatlarca Samsun BÃ¶lge Adliye Mahkemesine taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan sanÄ±klardan K.T'ye 3 yÄ±l 1 ay 15 gÃ¼n, M.B'ye 1 yÄ±l 8 ay 18 gÃ¼n, Åž.T'ye 2 yÄ±l 1 ay, F.T'ye 1 yÄ±l 8 ay 18 gÃ¼n, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi" suÃ§undan da S.A'ya 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸini bildiren Tosun, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Samsun BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince dosya incelendi. SanÄ±klar K.T, M.B, Åž.T. ve F.T. hakkÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼m, usul ve esasa iliÅŸkin bir aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunmamasÄ± nedeniyle esastan ret kararÄ± verilerek kesinleÅŸtirilmiÅŸ, diÄŸer sanÄ±k S.A. hakkÄ±nda ise yeniden duruÅŸma yapÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmedilmiÅŸtir. DuruÅŸma 4 Nisan'da saat 10.00'da Samsun BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi duruÅŸma salonunda yapÄ±lacaktÄ±r. SÃ¶z konusu karar FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na verilen ve kesinleÅŸen ilk karardÄ±r. Bu nedenle Ã¶nemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan verilmiÅŸ ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz."