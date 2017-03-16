13:58, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

BM'den Suriyelilere 21 tÄ±r yardÄ±m





BM'den Suriye Ä°dlib'e gidecek yardÄ±m tÄ±rlarÄ±, CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan Suriye'nin Ä°dlib kentine 21 tÄ±r insani yardÄ±m gÃ¶nderildi. BM'nin yardÄ±mlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 21 tÄ±r, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§iÅŸ yaptÄ±. TÄ±rlardaki temel yaÅŸam malzemelerinin, Ä°dlib ve civar kÃ¶ylerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

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