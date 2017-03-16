14:06, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

'Merasim Sokak' davasÄ±nda ara karar





Ankara Merasim Sokak'ta, 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili davada, mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AnkaraÂ Merasim Sokak'ta, 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ±Â terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili davada, mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Merasim Sokak'taki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 68 sanÄ±ÄŸÄ±n 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, taraf avukatlarÄ± ile mÃ¼ÅŸtekiler katÄ±ldÄ±. Ã–nceki duruÅŸmalara tutuklu bulunduklarÄ± cezaevlerinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±lan sanÄ±klar, bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada hazÄ±r edilmedi. MÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± tamamlayan mahkeme, taraf avukatlarÄ±nÄ±n talebiyle duruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, "suÃ§un vasfÄ± ve mahiyeti", "delillerin karartÄ±lmasÄ± ÅŸÃ¼phesi", "kaÃ§ma ÅŸÃ¼phesi" ve "sanÄ±klarÄ±n tamamÄ±nÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmamÄ±ÅŸ olmasÄ±"nÄ± dikkate alan mahkeme, tahliye taleplerini reddederek sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Mahkeme heyeti, SEGBÄ°S'te yaÅŸanan sorunlar nedeniyle Ã¶nceki duruÅŸmalarda savunmasÄ± alÄ±namayan ve bu sistem Ã¼zerinde beyanda bulunmak istemeyen sanÄ±klarÄ±n tamamÄ±nÄ±n gelecek celsede duruÅŸma salonunda hazÄ±r edilmesine karar verdi. SavunmasÄ±nÄ± KÃ¼rtÃ§e yapmak isteyen bazÄ± sanÄ±klarÄ±n talebi doÄŸrultusunda, bir tercÃ¼manÄ±n mahkeme salonunda hazÄ±r edilmesine hÃ¼kmedildi. AyrÄ±ca davaya katÄ±lmak isteyen kamu kurumlarÄ± ile saldÄ±rÄ±da yaralanan vatandaÅŸlarÄ±n da "suÃ§tan zarar gÃ¶rme ihtimaline binaen" davaya katÄ±lma talepleri kabul edildi. DavanÄ±n bir sonraki duruÅŸmasÄ± 3-4 MayÄ±s'a ertelendi.

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