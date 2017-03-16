1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde imzalar atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼Â dahilÂ Malkara-Ã‡anakkale Otoyol kesimiÂ sÃ¶zleÅŸmesi,Â UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet ArslanÂ ileÂ GÃ¼ney Kore Cumhuriyeti Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho-In Kang'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla imzalandÄ±.
Arslan, imza tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n nihai iÅŸlemi olan teklif veren 4 ÅŸirketten oluÅŸan gÃ¶revli ÅŸirketin kurulmasÄ± ve bu ÅŸirketle sÃ¶zleÅŸmenin imzalanmasÄ± aÅŸamasÄ±na gelinmesinden memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi.
SÃ¶zleÅŸmenin imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 18 Mart'ta, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n temelinin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Arslan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bu kÃ¶prÃ¼ neden Ã¶nemli? Birincisi Avrupa'yÄ± Asya'ya dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kere kÄ±ta aÅŸan bir proje ile baÄŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± hasebiyle Ã§ok Ã¶nemli. Ancak deniz altÄ±ndan Marmaray ve Avrasya'yÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz biz, altÄ±ncÄ± kere kÄ±ta aÅŸan bir proje yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z ki herhalde TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¼lkeye nasip olmaz. KÃ¶prÃ¼ ile Malkara'ya kadar 101 kilometre otoyol da yapmÄ±ÅŸ oluyoruz. Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ artÄ± baÄŸlantÄ± otoyollarÄ±, Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼ artÄ± baÄŸlantÄ± otoyollarÄ± ve 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ artÄ± baÄŸlantÄ± otoyollarÄ±yla Marmara Denizi etrafÄ±nda bir ring oluÅŸturacaÄŸÄ±z. Bu ring de tÃ¼m bu coÄŸrafyanÄ±n, Ã¼lkemizin Ã§ok Ã¶nemli bir nÃ¼fusunun ve ticaretin Ã§ok Ã¶nemli kÄ±smÄ±nÄ±n, sanayinin, endÃ¼strinin Ã§ok Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bu coÄŸrafyada hem yaÅŸayanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak hem de bu coÄŸrafyadaki sanayinin, ekonominin daha da bÃ¼yÃ¼mesini saÄŸlayacak."
KÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¶zellikle Ã¼lkenin batÄ±sÄ± yani Ege ile BatÄ± Akdeniz'deki tÃ¼m yÃ¼k hareketinin Ã‡anakkale'den TekirdaÄŸ, Edirne Ã¼zerinden Avrupa'ya gitmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Arslan, Ã¼lkenin batÄ±sÄ± ile Avrupa arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde sÃ¼renin kÄ±saltacaÄŸÄ±nÄ±, yakÄ±t anlamÄ±nda ciddi bir tasarrufun saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ve ekonomik olmayan taÅŸÄ±malardan kaynaklanan Ã¼rÃ¼nlerin ithalatÄ±nÄ± da ekonomik hale getireceÄŸini sÃ¶yledi.
Arslan, CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÄ±n projeden bahsederken, birilerinin bu projenin gerÃ§ekleÅŸemeyeceÄŸini, hayal olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini ifade ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bir gerÃ§ek var ki zaten insanlarÄ±n, Ã¼lkelerin yapabilecekleri hayalleriyle sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. EÄŸer hayal edebilirseniz gerÃ§ekleÅŸtirirsiniz. OnlarÄ±n hayal ettiklerini, onlarÄ±n sÃ¼reÃ§lerini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± biz, Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirir duruma geldik. Bir iÅŸe baÅŸlamak iÅŸin yarÄ±sÄ±nÄ± halletmek demektir. Biz doÄŸrusu iÅŸin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± hallettiÄŸimizi kabul ediyoruz. BÃ¶yle bir projenin yapÄ±m aÅŸamasÄ±na getirmiÅŸ olmak Ã§ok Ã¶nemliydi. Ã–zellikle Ã¼lkemiz Ã¼zerinde oynanan oyunlar ve bu oyunun sonunda da ekonomimizi zayÄ±f gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir ortamda 10,5 milyar liralÄ±k bir projenin YÄ°D modeliyle gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olmasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n Ã§ok Ã¶nemli firmalarÄ±nÄ±n teklif vermesi bizim memnuniyetinin bir baÅŸka gÃ¶stergesi. En uygun sÃ¼reyi veren yurt dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± projelere imza atmÄ±ÅŸ Ã¼lkemizden Limak ve YapÄ± Merkezi ile GÃ¼ney Kore'den Ã¼lkemizde Avrasya TÃ¼neli yapÄ±mÄ±nda yer alan SK'nÄ±n Daelim ile iki Ã¼lkenin Ã¶nemli dÃ¶rt firmasÄ±nÄ±n ortak giriÅŸim olarak teklif vermiÅŸler. BugÃ¼n itibarÄ±yla gÃ¶revli ÅŸirketi kurup, bu aÅŸamaya getirdiler. Sadece bu firmalarÄ±n teklif vermesi deÄŸil, bu firmalarla dÃ¼nyada Ã§ok Ã¶nemli 13 finans kuruluÅŸunun da 'evet, biz bu projenin finansmanÄ±nÄ± saÄŸlarÄ±z' demiÅŸ olmasÄ± ve bununla ilgili mektuplarÄ±nÄ± vermesi Ã§ok Ã¶nemsediÄŸimiz bir konu."
BÃ¶yle bir ortamda bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte bir projeyi gerÃ§ekleÅŸtirmenin, 2023 hedeflerine doÄŸru emin adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼menin gÃ¶stergesi olduÄŸunu belirten Arslan, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n uÄŸurlu elleriyle temellerini atacak olmamÄ±z, bizim iÃ§in ziyadesiyle memnun verici bir durum." diye konuÅŸtu.
Arslan, Ã‡anakkale'de Avrupa ile Asya arasÄ±nda feribot geÃ§iÅŸin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu bildirerek, feribotun geÃ§iÅŸ sÃ¼resi ve bekleme sÃ¼releri dahil olmak Ã¼zere 1 saat sÃ¼ren geÃ§iÅŸin, 3 ila 4 dakikaya ineceÄŸini sÃ¶yledi.
Asma kÃ¶prÃ¼lerde iki ayak arasÄ±ndaki aÃ§Ä±klÄ±k baz alÄ±narak kÄ±yaslama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Arslan, "BugÃ¼ne kadar Japonya'da yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan Akashi KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ki 1991 metre ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± var, biz inÅŸallah 2023 metre ayak aÃ§Ä±klÄ±klÄ± 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ile dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne sahip olacaÄŸÄ±z. Bu yolda iÅŸin yarÄ±sÄ±nÄ± hallettik, hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 2023'de hatta ondan da Ã¶nce projeyi bitirip, Ã¼lkemize, insanÄ±mÄ±za, bÃ¶lgemize, bir dÃ¼nya projesi olduÄŸu iÃ§in dÃ¼nyaya armaÄŸan etmek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Arslan, 5,5 yÄ±l yapÄ±m sÃ¼resi de dahil olmak Ã¼zere 16 yÄ±l 2 ay 12 gÃ¼nlÃ¼k iÅŸletme sÃ¼resiyle Ã§ok iddialÄ± olduÄŸunu belirterek, sÃ¶z konusu sÃ¼resinin sonunda KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne devredileceÄŸini sÃ¶yledi.
GÃ¼ney Kore ile dostluÄŸun yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Arslan, sÃ¶z konusu sÃ¶zleÅŸmenin ardÄ±ndan Uzun AÃ§Ä±klÄ±klÄ± Kablo Destekli Asma KÃ¶prÃ¼leri, UlaÅŸtÄ±rma Teknolojileri AlanÄ±nda Ar-Ge ile Demiryolu SektÃ¶rÃ¼nde Ä°ÅŸbirliÄŸi Mutabakat ZaptlarÄ±nÄ±n imzalanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan KarayolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail Kartal ile Ã‡anakkale Otoyolu ve KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ä°nÅŸaat YatÄ±rÄ±m Ä°ÅŸletme AÅž (Ã‡OKÄ°YÄ°) adÄ±na Nihat Ã–zdemir, Ersin ArÄ±oÄŸlu, Jason Ahn, Taeseob Yoon, tarafÄ±ndan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Malkara-Ã‡anakkale Otoyolu kesimi sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±.
Daha sonra Bakan Arslan ve GÃ¼ney Kore Cumhuriyeti Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ho-In Kang ise Uzun AÃ§Ä±klÄ±klÄ± Kablo Destekli Asma KÃ¶prÃ¼leri, UlaÅŸtÄ±rma Teknolojileri AlanÄ±nda Ar-Ge ile Demiryolu SektÃ¶rÃ¼nde Ä°ÅŸbirliÄŸi 3 ayrÄ± mutabakat zaptÄ±nÄ± imzaladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k Avrupa bile siyasetini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶re yapÄ±yor. BakÄ±n sonuÃ§lara... TÃ¼rkiye, Hollanda seÃ§imlerine de ayar verdi. Bir mÃ¼ddet daha Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da frenledi." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan dÃ¶neme emin bir ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼yor" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Kang, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ dahil Malkara-Ã‡anakkale Otoyol Kesimi SÃ¶zleÅŸmesi'ni imzaladÄ±.
Ankara Merasim Sokak'ta, 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili davada, mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.
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