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03:37, 17 Mart 2017 Cuma
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GÃ¼ncelleme: 02:28, 17 Mart 2017 Cuma

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Yemen'deki aktivistlerden resim ve fotoÄŸraf sergisi | FOTO
Yemen'deki aktivistlerden resim ve fotoÄŸraf sergisi | FOTO

Uzun sÃ¼redir savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de aktivistler, geÃ§miÅŸte Ã§etin Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olan Aden kentinin kÃ¼ltÃ¼rel mimarisini anlatan resim ve fotoÄŸraf sergisi aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uzun sÃ¼redir savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼Â Yemen'de aktivistler, geÃ§miÅŸte Ã§etin Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olan Aden kentinin kÃ¼ltÃ¼rel mimarisini anlatanÂ resimÂ veÂ fotoÄŸraf sergisiÂ aÃ§tÄ±.

GeÃ§en yÄ±llarda Husiler ve onlara destek veren devrik cumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile yÃ¶netim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin eline geÃ§tikten sonra da ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n tamamen son bulmadÄ±ÄŸÄ± Aden'de aktivistler, yÃ¼zlerce yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirde kÃ¼ltÃ¼rel mimariyi tanÄ±tan serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Serginin koordinatÃ¶rlerinden Adnan el-Kaf yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åžehrin en eski mahallerinden Kertir'de aÃ§Ä±lan sergideÂ 120 fotoÄŸraf ve 200 tabloÂ bulunuyor. Bu sergi ile kentteki kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±n ve mimarinin gÃ¼zelliÄŸinin tanÄ±tÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor." dedi.

AyrÄ±ca sergi ile kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ korumanÄ±n Ã¶nemi konusunda bilinÃ§ oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kaf, MÃ¼slÃ¼man, Hristiyan, Yahudi ve Budistlere ait yapÄ±larla kÃ¼ltÃ¼rel Ã§eÅŸitliÄŸe dikkat Ã§ekildiÄŸini aktardÄ±.

Serginin 2 gÃ¼n boyunca ziyaretÃ§ilere aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ± kaydedildi.



Ä°lgili Konular Yemen
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Uzun sÃ¼redir savaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de aktivistler, geÃ§miÅŸte Ã§etin Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne olan Aden kentinin kÃ¼ltÃ¼rel mimarisini anlatan resim ve fotoÄŸraf sergisi aÃ§tÄ±
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