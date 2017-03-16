14:15, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Almanya'da rehine krizi





Almanyaâ€™nÄ±n Duisburg kentinde rehine krizi yaÅŸanÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanyaâ€™nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Duisburg kentinde rehine krizi yaÅŸanÄ±yor. Sabah saatlerinde Duisburgâ€™un Rumeln-Kaldenhausen bÃ¶lgesindeki bir banka ÅŸubesini soymaya giren silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n, ilk gelen bilgilere gÃ¶re, biri kadÄ±n iki kiÅŸiyi rehin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ã–zel polis birlikleri banka etrafÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±. Banka iÃ§erisinde kaÃ§ kiÅŸinin bulunduÄŸu, baÅŸka rehinelerin olup olmadÄ±ÄŸÄ± ise bilinmiyor.

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