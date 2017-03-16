Almanya'da rehine krizi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanyaâ€™nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Duisburg kentinde rehine krizi yaÅŸanÄ±yor.
Sabah saatlerinde Duisburgâ€™un Rumeln-Kaldenhausen bÃ¶lgesindeki bir banka ÅŸubesini soymaya giren silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n, ilk gelen bilgilere gÃ¶re, biri kadÄ±n iki kiÅŸiyi rehin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ã–zel polis birlikleri banka etrafÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±. Banka iÃ§erisinde kaÃ§ kiÅŸinin bulunduÄŸu, baÅŸka rehinelerin olup olmadÄ±ÄŸÄ± ise bilinmiyor.
Makedonya TÃ¼rk Sivil Toplum TeÅŸkilatlarÄ± BirliÄŸi Hollandaâ€™nÄ±n T.C. Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kayaâ€™nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak kÄ±nadÄ±
Fransa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸudaki Grasse kentinde bir lisede ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
ABD'nin verdiÄŸi kimyasal silahlarla ve Saddam HÃ¼seyin'in talimatÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ve binlerce insanÄ±n katledildiÄŸi HalepÃ§e KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 29 yÄ±l geÃ§ti
Ä°nterpol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nda 4 Kuzey Koreli hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k iki haftada Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyine ait 23 ofisi basÄ±p kilit vurduÄŸu bildirildi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ÃœrdÃ¼n'e girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BM'den Suriye Ä°dlib'e gidecek yardÄ±m tÄ±rlarÄ±, CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§ti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz" dedi
150 Rus asker ve 17 araÃ§lÄ±k ekip Suriye'nin antik kenti Palmira'ya mayÄ±n temizlemek iÃ§in gitti
LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki Batroun ÅŸehrinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduÄŸu sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Obama'nÄ±n kendisini dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durarak, Ã§ok yakÄ±nda delilleri ilgili komiteye sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kosova hÃ¼kÃ¼meti eski Yugoslavya dÃ¶neminden mevcut tÃ¼m Gayrimenkullerin Kosova mÃ¼lkiyetine geÃ§irme kararÄ± aldÄ±
Kanada'nÄ±n Alberta eyaletindeki Banff Ulusal ParkÄ±'nda kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan AmerikalÄ± iki turist tÃ¼m aramalara raÄŸmen bulunamadÄ±