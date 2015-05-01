14:25, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Paris'teki IMF binasÄ±nda patlama





Paris'te bulunan IMF ofislerinde bir patlama meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UluslararasÄ± Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki ofisindeÂ patlamaÂ meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, bir mektup paketinin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸen patlamada bir kiÅŸi hafif yaralandÄ±. Paris'in 16'ncÄ± bÃ¶lgesindeki patlamanÄ±n ardÄ±ndan polisin IMF binasÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸiyi binadan tahliye ettiÄŸi bildirildi. Polisin bÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatan Paris polisi, ilk belirlemelere gÃ¶re patlayÄ±cÄ±nÄ±n ev yapÄ±mÄ± olduÄŸunu ve posta yoluyla gÃ¶nderildiÄŸini belirtti. IMF BaÅŸkanÄ± Lagarde, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada olayÄ± kÄ±nadÄ± ve 'korkakÃ§a yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸiddet eylemi' ifadelerini kullandÄ±. Â

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