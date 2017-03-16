PYD, ENKS'nin 23 ofisine kilit vurdu

PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k iki haftadaÂ Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyine (ENKS) ait 23 ofisi basÄ±p kilit vurduÄŸu bildirildi.
ENKS'nin Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) Erbil Temsilcisi Halid Ali, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PYD'nin silahlÄ± gÃ¼Ã§lerininÂ kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bÃ¶lgedeki 23 ENKS ofisine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.
Ali, bÃ¶lgede faaliyet yapabilmek iÃ§in PYD'nin kendisinden ruhsat alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ENKS tarafÄ±ndan reddedilmesinden sonra ENKS'nin ofislerine kilit vurulduÄŸunu anlattÄ±.
PYD'nin ENKS'yi hainlikle itham ettiÄŸi "Ã§irkin yazÄ±larÄ±n da binanÄ±n duvarlarÄ±na yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten Ali, "Suriye'nin kuzeyinde aktif bir ofisimiz yok. BasÄ±lÄ±p yakÄ±lan 23 ofisimize PYD'den ruhsat alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸimdi de kilit vuruldu. Åžu anda silahlÄ± militanlar ofislerimizin Ã¶nÃ¼nde bekliyor." dedi.
ENKS, uluslararasÄ± toplumun Suriye'de meÅŸru muhalefet olarak kabul ettiÄŸi Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bÃ¼nyesinde yer alÄ±yor.
PYD/PKK, 4 Mart tarihinden itibaren Suriye'nin kuzeyinde Haseke ili baÅŸta olmak Ã¼zere, Halep'in Afrin ve Ayn el-Arab ilÃ§elerindeki Suriye KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (S-KDP) ve Suriye KÃ¼rt Birlik Partisi (Yekiti) ofislerine saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Makedonya TÃ¼rk Sivil Toplum TeÅŸkilatlarÄ± BirliÄŸi Hollandaâ€™nÄ±n T.C. Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kayaâ€™nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak kÄ±nadÄ±
Fransa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸudaki Grasse kentinde bir lisede ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
ABD'nin verdiÄŸi kimyasal silahlarla ve Saddam HÃ¼seyin'in talimatÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ve binlerce insanÄ±n katledildiÄŸi HalepÃ§e KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 29 yÄ±l geÃ§ti
Ä°nterpol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nda 4 Kuzey Koreli hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k iki haftada Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyine ait 23 ofisi basÄ±p kilit vurduÄŸu bildirildi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ÃœrdÃ¼n'e girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BM'den Suriye Ä°dlib'e gidecek yardÄ±m tÄ±rlarÄ±, CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§ti
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz" dedi
150 Rus asker ve 17 araÃ§lÄ±k ekip Suriye'nin antik kenti Palmira'ya mayÄ±n temizlemek iÃ§in gitti
LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki Batroun ÅŸehrinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduÄŸu sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Obama'nÄ±n kendisini dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durarak, Ã§ok yakÄ±nda delilleri ilgili komiteye sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kosova hÃ¼kÃ¼meti eski Yugoslavya dÃ¶neminden mevcut tÃ¼m Gayrimenkullerin Kosova mÃ¼lkiyetine geÃ§irme kararÄ± aldÄ±
Kanada'nÄ±n Alberta eyaletindeki Banff Ulusal ParkÄ±'nda kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan AmerikalÄ± iki turist tÃ¼m aramalara raÄŸmen bulunamadÄ±