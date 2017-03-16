14:38, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

PYD, ENKS'nin 23 ofisine kilit vurdu





PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k iki haftada Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyine ait 23 ofisi basÄ±p kilit vurduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k iki haftadaÂ Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyine (ENKS) ait 23 ofisi basÄ±p kilit vurduÄŸu bildirildi. ENKS'nin Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) Erbil Temsilcisi Halid Ali, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PYD'nin silahlÄ± gÃ¼Ã§lerininÂ kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bÃ¶lgedeki 23 ENKS ofisine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. Ali, bÃ¶lgede faaliyet yapabilmek iÃ§in PYD'nin kendisinden ruhsat alÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ENKS tarafÄ±ndan reddedilmesinden sonra ENKS'nin ofislerine kilit vurulduÄŸunu anlattÄ±. PYD'nin ENKS'yi hainlikle itham ettiÄŸi "Ã§irkin yazÄ±larÄ±n da binanÄ±n duvarlarÄ±na yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten Ali, "Suriye'nin kuzeyinde aktif bir ofisimiz yok. BasÄ±lÄ±p yakÄ±lan 23 ofisimize PYD'den ruhsat alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸimdi de kilit vuruldu. Åžu anda silahlÄ± militanlar ofislerimizin Ã¶nÃ¼nde bekliyor." dedi. ENKS, uluslararasÄ± toplumun Suriye'de meÅŸru muhalefet olarak kabul ettiÄŸi Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bÃ¼nyesinde yer alÄ±yor. PYD/PKK, 4 Mart tarihinden itibaren Suriye'nin kuzeyinde Haseke ili baÅŸta olmak Ã¼zere, Halep'in Afrin ve Ayn el-Arab ilÃ§elerindeki Suriye KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (S-KDP) ve Suriye KÃ¼rt Birlik Partisi (Yekiti) ofislerine saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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