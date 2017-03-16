14:33, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda operasyon, 3 Ã¶lÃ¼





Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ÃœrdÃ¼n'e girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÃœrdÃ¼n-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan sÄ±zma giriÅŸiminde bulunan 7 kiÅŸiden 3'Ã¼nÃ¼n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. ÃœrdÃ¼n ordusunun resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SÄ±nÄ±r MuhafÄ±z Birlikleri'nin, yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde Ã¼lkeye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 7 kiÅŸiden 3'Ã¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, 4 kiÅŸinin ise kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu operasyon sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±ca 6 paket uyuÅŸturucu maddenin ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.

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