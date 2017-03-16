14:46, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°nterpol, 'Kim' cinayetiyle ilgili harekete geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Polis TeÅŸkilatÄ±Â (Ä°nterpol),Â Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyiÂ Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nda 4 Kuzey Koreli hakkÄ±ndaÂ kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenleÂ yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

The Starâ€™da yer alan habere gÃ¶re, Malezya polisi, Ä°nterpol'Ã¼n Kim Jong-nam cinayetinde rolÃ¼ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Rhi Ji-hyon (33), Hong Song-hac (34), O Jong-gil (55) ve Ri Jae-nam'Ä±n (57) kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Malezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halit Ebubekir, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kim Jong-nam cinayetinin iÅŸlendiÄŸi 13 Åžubatâ€™ta Kuala Lumpur UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda olduklarÄ± tespit edilen bu 4 kiÅŸinin Ä°nterpol tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Halit, sÃ¶z konusu kiÅŸilerin 13 Åžubatâ€™ta Kim Jong-namâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kimyasal maddeyle yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda aynÄ± gÃ¼n Malezyaâ€™yÄ± terk ederek Pyongyangâ€™a gittiklerinin tahmin edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Malezya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ahmet Zahid Hamidi dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 13 Åžubatâ€™ta cinayete kurban giden kiÅŸinin Kim Jong-nam olduÄŸunun teyit edildiÄŸini duyurmuÅŸtu. Ahmet Zahid, Malezya makamlarÄ±nÄ±n adÄ± belirtilmeyen bir Ã¼lkeye giderek Kim Jong-namâ€™Ä±n Ã§ocuklarÄ±ndan birinden alÄ±nan DNA Ã¶rneÄŸinin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla bu sonuca ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.