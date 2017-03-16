14:53, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

HalepÃ§e katliamÄ±nÄ±n 29'uncu yÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HalepÃ§e katliamÄ±nÄ±n 29'uncu yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) anma tÃ¶renleri dÃ¼zenlendi.

DÃ¶nemin Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Saddam HÃ¼seyin'in talimatÄ±yla 16 Mart 1988'de gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼len binlerce kiÅŸi iÃ§in HalepÃ§e kenti baÅŸta olmak Ã¼zere Erbil, SÃ¼leymaniye, KerkÃ¼k ve Duhok'ta saat 11.00'de beÅŸ dakika saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

TrafiÄŸin durduÄŸu bu dakikalarda vatandaÅŸlar otomobillerinden inerek dua etti. Ä°ÅŸ yeri ve evlerinde bulunanlar da sokaÄŸa Ã§Ä±karak HalepÃ§e kurbanlarÄ±nÄ± andÄ±.

HALEPÃ‡E'DE ANMA

Her yÄ±l olduÄŸu gibi anma etkinliklerinin merkezi bu yÄ±l da HalepÃ§e kentiydi. Normal ÅŸartlarda ÅŸehitlik anÄ±tÄ±nda yapÄ±lan anma etkinliÄŸi bu sefer kentteki kapalÄ± spor salonunda yapÄ±ldÄ±. Eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± Celal Talabani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) heyeti baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok siyasi temsilci hazÄ±r bulundu. Ancak IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi heyeti kendilerinin iyi bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lanmamasÄ± ve yer tartÄ±ÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± salonu terk ettikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Spor salonunda bir araya gelen binlerce kiÅŸi daha sonra "Åžehitlik AnÄ±tÄ±'na" kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Burada, katliamda Ã¶lenler iÃ§in Kur'an-Ä± Kerim okunurken, 29 yÄ±l Ã¶nce kimyasal saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± anÄ±t mezarda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

ERBÄ°L'DE SAYGI DURUÅžU

IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kubat Talabani ile hÃ¼kÃ¼met kabinesindeki tÃ¼m bakanlar HalepÃ§e'nin bombalandÄ±ÄŸÄ± saat 11.00'de bakanlar kurulu binasÄ± Ã¶nÃ¼nde saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

HalepÃ§e'nin kaybolan Ã§ocuklarÄ± arasÄ±nda yer alan ve geÃ§en yÄ±l DNA testi sonucu ailesine kavuÅŸan Meryem KadÄ±r Ahmed, bakanlar kurulu binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "HalepÃ§e'nin kaybolan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n temsilcisi olarak BaÅŸbakan Barzani'nin daveti Ã¼zerine bakanlar kuruluna geldim. Aradan geÃ§en 28 yÄ±l sonra aileme kavuÅŸmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yorum." dedi.

Erbil'in NiÅŸtiman pazarÄ± Ã¶nÃ¼ndeki meydanda toplanan vatandaÅŸlar da saygÄ± duruÅŸunda bulunarak HalepÃ§e kurbanlarÄ±nÄ± andÄ±.

KERKÃœK'TEN TEPKÄ°

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde Vali Necmeddin Kerim ve beraberindeki il meclis Ã¼yeleri kimyasal saldÄ±rÄ± kurbanlarÄ± iÃ§in saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.

Vali Kerim daha sonra bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek, "HalepÃ§e katliamÄ±nda binlerce sivil kimyasal silahla Ã¶lmesine raÄŸmen, bu saldÄ±rÄ± soykÄ±rÄ±m olarak tanÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r.'' dedi.

HALEPÃ‡E KATLÄ°AMI



HalepÃ§e katliamÄ±, Ä°ran-Irak SavaÅŸÄ± dÃ¶neminde CumhurbaÅŸkanÄ± Saddam HÃ¼seyin'in KÃ¼rtlere karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Enfal Hareketi'nin son aÅŸamasÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸti. Saddam HÃ¼seyin, savaÅŸta Ä°ran'a destek vermekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± HalepÃ§e halkÄ±nÄ±n bombalanmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi. Bunun Ã¼zerine Irak ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, 16 Mart 1988'de HalepÃ§e semalarÄ±ndan halkÄ±n Ã¼zerine gaz bombalarÄ± yaÄŸdÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 7 binden fazlasÄ± da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.