15:00, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Putin'den TÃ¼rkiye ile ilgili sÄ±cak mesaj

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan dÃ¶neme emin bir ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼yor." dedi.

Putin,Â Kremlin SarayÄ±'nda Rusya'da gÃ¶reve yeni baÅŸlayanÂ 18 Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini kabul etti.

TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ HÃ¼seyin DiriÃ¶zÂ de Putin'eÂ gÃ¼ven mektubunu sundu.

Bu sÄ±rada iki Ã¼lke iliÅŸkilerini deÄŸerlendiren Putin, 10 Mart'ta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile oldukÃ§a verimli Ãœst DÃ¼zeyli Ä°ÅŸbirliÄŸi ToplantÄ±sÄ± (ÃœDÄ°K) gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirterek, enerji alanÄ±nda TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸal gaz boru hattÄ± ve Akkuyu NÃ¼kleer Enerji Santrali gibi bÃ¼yÃ¼k projeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suriye'de terÃ¶rle mÃ¼cadelede ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m baÄŸlamÄ±ndaki planlarÄ± deÄŸerlendiklerini ifade eden Putin, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Rusya ve TÃ¼rkiye'nin enerjik rolÃ¼ sayesinde Suriye'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile silahlÄ± muhalifler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k saÄŸlandÄ±. TÃ¼rkiye'nin (bu konudaki) rolÃ¼nÃ¼ biliyoruz ve bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. Bu sayede Astana'da Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan dÃ¶neme emin bir ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼yor."