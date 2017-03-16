15:21, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Fransa'da okula silahlÄ± saldÄ±rÄ±





Fransa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸudaki Grasse kentinde bir lisede ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'nÄ±n gÃ¼neyindeki birÂ liseyeÂ silahla saldÄ±rÄ±Â dÃ¼zenlendiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± olduÄŸu ifade edildi. FransÄ±z BFM televizyon kanalÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Fransa'nÄ±n gÃ¼neyindekiÂ GrasseÂ ÅŸehrinde bulunanÂ Tocqueville lisesineÂ bir kiÅŸi ateÅŸli silahla saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Olayda Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± olduÄŸu ve polisin bir kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BÃ¶lgede geniÅŸ Ã§aplÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis, bÃ¶lge iÃ§in saldÄ±rÄ± alarmÄ± vererek, insanlarÄ±n evlerinden Ã§Ä±kmamalarÄ±nÄ± istedi.

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