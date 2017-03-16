15:17, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Hollanda seÃ§imlerine 'ayarlÄ±' yorum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sÃ¼recinde partisince Ã‡ankÄ±rÄ± Milli Ä°rade MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde halka hitap etti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k terÃ¶rle mÃ¼cadelede de kararÄ±mÄ±z tamdÄ±r.Â TerÃ¶rÂ neredeyse, ister yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ister yurt iÃ§inde, oralara gideceÄŸiz, inlerini baÅŸlarÄ±na geÃ§ireceÄŸiz. Suriye'de FÄ±rat KalkanÄ± ile baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyon yapÄ±p DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ nasÄ±l yok ettiysek, diÄŸerlerini de aynÄ± ÅŸekilde halledeceÄŸiz." dedi.Â

"Åžunu Avrupa'nÄ±n bazÄ± Ã¼lkeleri hiÃ§ unutmasÄ±n." ifadesini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu yapÄ±lanlarÄ± bir kenara yazdÄ±k, gerektiÄŸi zaman gerekli karÅŸÄ±lÄ±klar verildi, vermeye devam edeceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BazÄ± Ã¼lkeler var 'Avrupa deÄŸerleri, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, insan haklarÄ±' diyor, diyor da diyor ama onlarÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ÅŸu bir haftada gÃ¶rdÃ¼k. Almanya'sÄ±, Hollanda'sÄ±, Ä°sviÃ§re'si... Mesele TÃ¼rkiye olunca nasÄ±l birden bire diktatÃ¶rleÅŸtiklerini, nasÄ±l yasakÃ§Ä± bir uygulamaya geÃ§tiklerini hep beraber gÃ¶rdÃ¼k deÄŸil mi? Oralarda 'hayÄ±r' demek serbest, 'evet' demek yasak. BunlarÄ±n fikir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, hÃ¼rriyetlerden, insan haklarÄ±ndan anladÄ±ÄŸÄ± bu kadar."Â

"ARTIK AVRUPA BÄ°LE SÄ°YASETÄ°NÄ° TÃœRKÄ°YE'YE GÃ–RE YAPIYOR"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k Avrupa bile siyasetini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶re yapÄ±yor. BakÄ±n sonuÃ§lara... TÃ¼rkiye, Hollanda seÃ§imlerine de ayar verdi. Bir mÃ¼ddet daha Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da frenledi. Ama aklÄ±nÄ±zÄ± baÅŸÄ±nÄ±za alÄ±n, bu dÃ¼ÅŸmanca politikalar, Ä°slam, TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°slam korkusu sizi doÄŸru bir sonuca gÃ¶tÃ¼rmez." dedi.

"KILIÃ‡DAROÄžLU, BÄ°ZÄ°M KAMPANYAYA DAHÄ°L OLSUN, ONA DA YER VAR"

CHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun radyo programÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±na da deÄŸinen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bizim anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p da anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Kemal Bey en iyi ÅŸekilde anlattÄ±. Bir eksiÄŸi kaldÄ±. Bu ÅŸartlar altÄ±nda 'hayÄ±r' kampanyasÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p bizim kampanyaya dahil olsun, ona da yer var." ifadelerini kullandÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Diyorlar ki '550 milletvekilini niye 600'e Ã§Ä±karÄ±yorsunuz, fuzuli masraf oluyor.' Sen bunu sÃ¶yleyeceÄŸine kardeÅŸim, bir tane milletvekilin bir senede 2 trilyon telefon, mektup parasÄ± Ã¶demiÅŸ. EÄŸer o Ã¶denmeseydi, 10 milletvekilinin 4 senelik maaÅŸÄ±... BÄ±rak, geÃ§ bunlarÄ±. Millet yemez bunu."

"Ã‡ANKIRI, Ä°KÄ°NCÄ° KURTULUÅž SAVAÅžININ VERÄ°LDÄ°ÄžÄ° YERDÄ°R"