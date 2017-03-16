YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Hollanda seÃ§imlerine 'ayarlÄ±' yorum

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sÃ¼recinde partisince Ã‡ankÄ±rÄ± Milli Ä°rade MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde halka hitap etti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k terÃ¶rle mÃ¼cadelede de kararÄ±mÄ±z tamdÄ±r.Â TerÃ¶rÂ neredeyse, ister yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ister yurt iÃ§inde, oralara gideceÄŸiz, inlerini baÅŸlarÄ±na geÃ§ireceÄŸiz. Suriye'de FÄ±rat KalkanÄ± ile baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyon yapÄ±p DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ nasÄ±l yok ettiysek, diÄŸerlerini de aynÄ± ÅŸekilde halledeceÄŸiz." dedi.Â
"Åžunu Avrupa'nÄ±n bazÄ± Ã¼lkeleri hiÃ§ unutmasÄ±n." ifadesini kullanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu yapÄ±lanlarÄ± bir kenara yazdÄ±k, gerektiÄŸi zaman gerekli karÅŸÄ±lÄ±klar verildi, vermeye devam edeceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BazÄ± Ã¼lkeler var 'Avrupa deÄŸerleri, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, insan haklarÄ±' diyor, diyor da diyor ama onlarÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ÅŸu bir haftada gÃ¶rdÃ¼k. Almanya'sÄ±, Hollanda'sÄ±, Ä°sviÃ§re'si... Mesele TÃ¼rkiye olunca nasÄ±l birden bire diktatÃ¶rleÅŸtiklerini, nasÄ±l yasakÃ§Ä± bir uygulamaya geÃ§tiklerini hep beraber gÃ¶rdÃ¼k deÄŸil mi? Oralarda 'hayÄ±r' demek serbest, 'evet' demek yasak. BunlarÄ±n fikir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, hÃ¼rriyetlerden, insan haklarÄ±ndan anladÄ±ÄŸÄ± bu kadar."Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k Avrupa bile siyasetini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶re yapÄ±yor. BakÄ±n sonuÃ§lara... TÃ¼rkiye, Hollanda seÃ§imlerine de ayar verdi. Bir mÃ¼ddet daha Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da frenledi. Ama aklÄ±nÄ±zÄ± baÅŸÄ±nÄ±za alÄ±n, bu dÃ¼ÅŸmanca politikalar, Ä°slam, TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°slam korkusu sizi doÄŸru bir sonuca gÃ¶tÃ¼rmez." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun radyo programÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±na da deÄŸinen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bizim anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p da anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Kemal Bey en iyi ÅŸekilde anlattÄ±. Bir eksiÄŸi kaldÄ±. Bu ÅŸartlar altÄ±nda 'hayÄ±r' kampanyasÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p bizim kampanyaya dahil olsun, ona da yer var." ifadelerini kullandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Diyorlar ki '550 milletvekilini niye 600'e Ã§Ä±karÄ±yorsunuz, fuzuli masraf oluyor.' Sen bunu sÃ¶yleyeceÄŸine kardeÅŸim, bir tane milletvekilin bir senede 2 trilyon telefon, mektup parasÄ± Ã¶demiÅŸ. EÄŸer o Ã¶denmeseydi, 10 milletvekilinin 4 senelik maaÅŸÄ±... BÄ±rak, geÃ§ bunlarÄ±. Millet yemez bunu."
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biliyorsunuz, o gece de siz bu meydandaydÄ±nÄ±z, ben de hemen yukarÄ±da Ilgaz'daydÄ±m. Ilgaz'dan bu alÃ§ak darbe giriÅŸimini Ã¶nlemek iÃ§in gerekli talimatlarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± oradan yaptÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n benim iÃ§in Ã¶zel bir anlamÄ± var. Ã‡ankÄ±rÄ±, ikinci kurtuluÅŸ savaÅŸÄ±nÄ±n verildiÄŸi yerdir. TÃ¼rkiye'nin tapusunun sahibidir." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "'FETÃ–'nÃ¼n inine gireceÄŸiz' dedik, girdik. Åžimdi kaÃ§acak yer arÄ±yorlar. Nereye kaÃ§arsa kaÃ§sÄ±nlar hiÃ§ fark etmez, eninde sonunda adaletin Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kacak, gerekli hesabÄ± verecekler, ÅŸehitlerimizin, gazilerimizin hesabÄ±nÄ± verecekler." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k Avrupa bile siyasetini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶re yapÄ±yor. BakÄ±n sonuÃ§lara... TÃ¼rkiye, Hollanda seÃ§imlerine de ayar verdi. Bir mÃ¼ddet daha Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da frenledi." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan dÃ¶neme emin bir ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼yor" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Kang, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ dahil Malkara-Ã‡anakkale Otoyol Kesimi SÃ¶zleÅŸmesi'ni imzaladÄ±.
Ankara Merasim Sokak'ta, 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili davada, mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.
Samsun BÃ¶lge Adliye Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Tosun, "SÃ¶z konusu karar FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na verilen ve kesinleÅŸen ilk karardÄ±r. Bu nedenle Ã¶nemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan verilmiÅŸ ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
NiÄŸde ve DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Almanya'nÄ±n anti demokratik uygulamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama iÃ§eriÄŸiyle ilgili bir aÃ§Ä±klama yapamayÄ±z" dedi
MuÅŸ'un 2 ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 32 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 4 silah ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ÅŸte Hollanda'da seÃ§im bitti. AldÄ±klarÄ± oylar birbirine yakÄ±n, yÃ¼zde 17'ler, yÃ¼zde 20'ler, bÃ¶yle birÃ§ok parti ama bir bakÄ±yorsun sosyal demokrat ile faÅŸist Wilders arasÄ±nda da hiÃ§bir fark yok" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Malatya'da gÃ¶rÃ¼len davada tutuklu yargÄ±lanan Zeki KarataÅŸ ve Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde KKK imamÄ± AkyÃ¼z ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde 1 milyon 200 bin vatandaÅŸa SMS, 920 bin kiÅŸiye elektronik posta gÃ¶nderilecek
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, memur emeklilerine, 30 yÄ±lÄ±n Ã¼zerindeki hizmet sÃ¼relerine karÅŸÄ±lÄ±k gelen ikramiyelerinin Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyar lira Ã¶deneceÄŸini sÃ¶yledi
Van'Ä±n Saray ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda DBP'li eski Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n da bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde DoÄŸan Medya Center'Ä±n iÅŸgal edilip yayÄ±nÄ±n kesilmesi ve Ã§Ä±kan olaylarda 1 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Alman Bild gazetesinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haberi kÄ±nadÄ±