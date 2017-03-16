Erkeklere prostat kanseri uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul Ãœniversitesi CerrahpaÅŸa TÄ±p FakÃ¼ltesi Ãœroloji Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet ErÃ¶zenci, prostat kanserinde, erken tanÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinerek, ''Erken evrede teÅŸhis konan hastalarÄ±n yÃ¼zde 100'e yakÄ±nÄ±, cerrahi mÃ¼dahaleyle iyileÅŸebiliyor.'' dedi.
ErÃ¶zenci, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geceleri idrara kalkmak, zorlu idrar yapmak gibi alt idrar yolu ÅŸikayetlerinin prostat kanserinin belirtileri olduÄŸunu anlattÄ±.
BuÂ kanserin erkeklerde sÄ±k gÃ¶rÃ¼len bir tÃ¼r olduÄŸunu ifade eden anlatan ErÃ¶zenci, Â kanserinin tanÄ±sÄ±nÄ±n biyopsi yapÄ±larak konulduÄŸunu ve 50 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en her erkeÄŸin, yÄ±lda bir kez tahlil yaptÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼m kanser tÃ¼rlerinde olduÄŸu gibi prostat kanserinde de erken tanÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan ErÃ¶zenci, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
''Prostat kanserinin tanÄ±sÄ±, biyopsi yapÄ±larak konuluyor. Kimi zaman hastanÄ±n ÅŸikayeti dahi olmadan, PSA (Prostat Spesifik Antijen) denen bir madde var kanda ve bunun yÃ¼kselmesi, bizi uyarÄ±yor. Acaba burada normalden farklÄ± bir hÃ¼cre yapÄ±sÄ± var mÄ±, diye. Bunun ardÄ±ndan biyopsi yapÄ±yoruz. Ama her PSA yÃ¼ksekliÄŸi, kanser hastalÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor. DolayÄ±sÄ±yla PSAâ€™sÄ± yÃ¼ksek olan herkes kanser deÄŸil, zaten bu yÃ¼zden biyopsi yapÄ±yoruz. 50 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en herkes, senede bir kez PSA'sÄ±na baktÄ±rmalÄ±, idrar yollarÄ± ultrasonu Ã§ektirmeli ve bu tahlillerle birlikte bir Ã¼roloÄŸa gitmeli."Â
ErÃ¶zenci, prostat kanserinin, dÃ¼nyada erkeklerde baÄŸÄ±rsak kanserinden sonra en Ã§ok gÃ¶rÃ¼len ikinci kanser tÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu ancak tanÄ± imkanlarÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸ yÄ±llara gÃ¶re arttÄ±ÄŸÄ±na da dikkati Ã§ekti.Â
Erken teÅŸhisin, tedavi ve iyileÅŸme sÃ¼recinde belirleyici olduÄŸunu anlatan ErÃ¶zenci, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
"TanÄ± konulduktan sonra doÄŸal olarak evreleme yapÄ±lÄ±yor. OrganÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± yakalandÄ±ÄŸÄ± takdirde prostat kanseri cerrahi yoldan kÃ¼r dediÄŸimiz yolla yÃ¼zde 100'e yakÄ±n iyileÅŸtirilebiliyor. DiÄŸer evreler ilerledikÃ§e de yan etkileri minimum olan tedavileri var. Kaliteli yaÅŸam sÃ¼resini uzatÄ±yoruz, hastalÄ±ÄŸÄ± kontrol altÄ±nda tutuyoruz ama organÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± yakalamak Ã§ok anlamlÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ sonucu kesin kÃ¼r. Prostat kanseri, tedavisi bilinen, evreye baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nabilen, yaÅŸam kalitesi korunabilen bir kanser tÃ¼rÃ¼. Ä°ÅŸ, hasta adaylarÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼yor burada, hastalara deÄŸil. Erkeklerin uyanÄ±k olup. 50 yaÅŸÄ±ndan sonra Ã¼roloÄŸa gitmeleri gerekiyor."
50 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§en her erkek, prostat kanserine yakalanma ihtimali nedeniyle senede bir kez idrar yollarÄ± ultrasonu Ã§ektirmeli ve bu tahlillerle birlikte bir Ã¼roloÄŸa gitmeli
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