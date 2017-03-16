MATÜSİTEB’ten Hollanda'ya kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) bu akşam yaptığı yazılı açıklamada, “Hollanda’da T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının Hollanda girişinde durdurulması, demokrasi şövalyesi olarak pazarlanan Avrupa’nın, insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokraside ne denli iki yüzlü olduğunun kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.
MATÜSİTEB’ten yapılan açıklama şu şekilde:
“16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa değişikliği referandumu yaklaşırken Avrupa ülkeleri Türk yetkililere sansür uyguluyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında özgür iradeleriyle geleceklerini oylayacakken, çok sayıda Türkün yaşadığı Avrupa ülkeleri Türk Bakan ve yetkililere ne yazık ki konuşma izni vermiyor. Birkaç gündür Almanya’nın Türk yetkililere uyguladığı boykot ve son olarak bugün Hollanda’da T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının Hollanda girişinde durdurulması, demokrasi şövalyesi olarak pazarlanan Avrupa’nın, insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokraside ne denli iki yüzlü olduğunun kanıtıdır. Dünyanın her yerinde yaşayan Türkler gibi biz Makedonya Türkleri de küresel çapta oynanan oyunun farkındayız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne çıkarılan bütün engellemelere karşı gelip büyümesini, ilerlemesini devam ettireceğine dair inancımız tamdır. Bu uygulamaları esefle kınarken, bu yolda Makedonya’daki soydaşlar olarak anavatanımız Türkiye’nin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.”
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Hollanda’nın T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının durdurulmasını yazılı olarak kınadı
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