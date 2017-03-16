GÃ¼ncelleme: 04:30, 17 Mart 2017 Cuma

Sahra BÃ¶lgesinin Ã§Ã¶lleÅŸmesinde insan faktÃ¶rÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim adamlarÄ±, Kuzey Afrika'da Sahra bÃ¶lgesinin Ã§Ã¶lleÅŸmesinde insan topluluklarÄ±nÄ±n belirleyici etkisi olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

GÃ¼ney Kore'nin Seul Ulusal Ãœniversitesinden arkeolog David Wright, Sahra bÃ¶lgesinin 10 bin yÄ±l Ã¶nce yeÅŸil ve bereketli tropik bir bÃ¶lgeden nasÄ±l Â Ã§Ã¶le dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda yeni bir tez ortaya attÄ±.

Wright tezinde, iklim ve bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ndeki deÄŸiÅŸimi, dÃ¼nyanÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinin deÄŸiÅŸmesiyle ortaya Ã§Ä±kan enlem etkilerine baÄŸlayan geleneksel aÃ§Ä±klamalarÄ±n aksine, tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan insan topluluklarÄ±nÄ±nÂ bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nde yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ±n iklimsel deÄŸiÅŸimi etkilediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

BÃ¶lgede kÄ±r hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na dair arkeolojik kayÄ±tlarla, Ã§Ã¶lleÅŸmeye doÄŸru olan deÄŸiÅŸime iÅŸaret eden Ã§alÄ± bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± mukayeseli olarak inceleyen Wright, 8 bin yÄ±l Ã¶nce Nil havzasÄ± Ã§evresinde yaÅŸayan insan topluluklarÄ±nÄ±n batÄ±ya gÃ¶Ã§ etmesiyle aynÄ± zamanda Ã§alÄ± bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n yayÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

TarÄ±msal Ã¼retimin artmasÄ±nÄ±n bÃ¶lgenin ekolojisinin derin ÅŸekilde etkilediÄŸini belirten Wright, hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ azaltmasÄ±yla "albedo" denilen, yer yÃ¼zeyinin gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± yansÄ±tma etkisinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da atmosferi Ä±sÄ±tarakÂ muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n oluÅŸumunu engellediÄŸini belirtti.

Wright, azalan muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n da Ã§Ã¶lleÅŸmeye ve bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve bu dÃ¶ngÃ¼nÃ¼n nihayetinde 9,4 kilometrekarelik dev bir Ã§Ã¶l bÃ¶lgesi oluÅŸturduÄŸunu savundu.

Wright, teorisinin bÃ¶lgedeki eski gÃ¶l yataklarÄ±ndan alÄ±nacak bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ kayÄ±tlarÄ±yla sÄ±nanÄ±p,Â daha ileri arkeolojik verilerle desteklenebileceÄŸiniÂ vurguladÄ±.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ±, "Frontiers in Earth Science" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.