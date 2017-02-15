15:58, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Pakistan'dan denizdeki hedefe fÃ¼ze denemesi



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Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilen fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilenÂ fÃ¼ze denemesiÂ yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, balistik fÃ¼zenin Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Umman Denizi kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan bir bÃ¶lgeden fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve denizdeki hedefini baÅŸarÄ±yla vurduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, fÃ¼zenin, geliÅŸmiÅŸ teknoloji ve aviyonik ile donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, denizdeki hedefleri yÃ¼ksek isabet derecesiyle vurabildiÄŸi ifade edildi. FÃ¼ze denemesini Pakistan Deniz Kuvvetlerinden Ã¼st dÃ¼zey yetkililerin de izlediÄŸi kaydedildi.

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