16:01, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°ngiltere'de Brexit tasarÄ±sÄ± yasalaÅŸtÄ±





Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyma yetkisini hÃ¼kÃ¼mete devreden tasarÄ± yasalaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'ninÂ Avrupa BirliÄŸinden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini resmi olarak baÅŸlatacakÂ 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyma yetkisini hÃ¼kÃ¼mete devredenÂ tasarÄ±Â kraliyet onayÄ±nÄ± alarakÂ yasalaÅŸtÄ±. "Brexit Yasa TasarÄ±sÄ±", Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth tarafÄ±ndan imzalanarak, yasalaÅŸmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki son onayÄ± aldÄ±. YasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti artÄ±k Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n, Ã¼yelerin birlikten ayrÄ±lma sÃ¼recini dÃ¼zenleyen 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyma ve BrÃ¼ksel ile mÃ¼zakereleri baÅŸlatma hakkÄ±na sahip oldu. HÃ¼kÃ¼met, bu ay bitmeden 50. maddeyi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymayÄ± hedefliyor. Ancak bu yÃ¶ndeki bir duyurunun, AB'nin kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ± olan Roma AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n 60. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 25 Mart'ta yapÄ±lacak zirvenin ardÄ±ndan gelmesi bekleniyor. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ã¶nceki gÃ¼n parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin daha Ã¶nce detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Brexit planlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilerlemeye devam edeceÄŸini belirterek, bu ay bitmeden Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyacaÄŸÄ±nÄ± yinelemiÅŸti. SÃ¶z konusu maddenin iÅŸletilmesinin ardÄ±ndan baÅŸlayacak mÃ¼zakere sÃ¼reciyle Ä°ngiltere iki yÄ±l iÃ§inde AB'den ayrÄ±lacak. Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan AB referandumunda halkÄ±n yÃ¼zde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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