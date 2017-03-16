16:04, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Hatay'da PKK/KCK operasyonu: 20 gÃ¶zaltÄ±





Hatay'da PKK/KCK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'da PKK/KCK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyondaÂ 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Hatay Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, PKK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Antakya, Ä°skenderun ve DÃ¶rtyol ilÃ§elerinde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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