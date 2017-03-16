Ã‡in'den Japonya'ya 'FukuÅŸima' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã‡in, Japonya'ya,Â FukuÅŸima'dakiÂ nÃ¼kleer radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±yla ilgili uluslararasÄ± alanda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Hua Ã‡unying, baÅŸkent Pekin'de yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Japonya'nÄ±n FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer felaketten sonra radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ± konusunda 6 yÄ±ldÄ±r uluslararasÄ± toplumu rahatlatacak aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda ÅŸeffaf davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
NÃ¼kleer sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n su, toprak ve okyanuslarÄ± kirlettiÄŸini ifade eden Hua, Japonya'nÄ±n FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer sÄ±zÄ±ntÄ± konusundaki sorumluluÄŸunu yerine getirerek Ã§evresindeki denizler ve Ã§evre Ã¼lkelerin gÄ±da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atmamasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Hua, Japonya'ya uluslararasÄ± toplumun Ã§Ä±karÄ±yla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Hua, ayrÄ±ca, dÃ¼n FukuÅŸima'da yetiÅŸtirilen Ã¼rÃ¼nlerin Ã‡in gÄ±da pazarÄ±na girdiÄŸinin tespit edilmesinin ardÄ±ndan Ulusal Kalite Kontrol Denetim ve Karantina Ä°daresinin halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak ve gÄ±da gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in harekete geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.
Pekin yÃ¶netimi, Japonya'da 2011'de meydana gelen Tsunami sonrasÄ±nda oluÅŸan nÃ¼kleer sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle bu kentten gÄ±da ithalatÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.
Japonya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda, 18 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima'daki santralde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±zÄ±ntÄ±, Ã‡ernobil'den 25 yÄ±l sonra dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci nÃ¼kleer felaketine neden olmuÅŸ, bÃ¶lgeden 160 bin kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.
NÃ¼fusunun yÃ¼zde 40'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n yoksulluk eÅŸiÄŸinin altÄ±nda olduÄŸu mahallelerde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± tÃ¼m etnik gruplarda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
AB Komisyonu, bireylerin isimlerini vermeden rekabet kurallarÄ±nÄ±n ihlaline yÃ¶nelik konularda ihbarda bulunabilecekleri usulsÃ¼zlÃ¼k bildirim sistemi baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
AB Ã¼lkelerine geÃ§en yÄ±l sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n uluslararasÄ± korunma gerekÃ§esiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iltica baÅŸvurusu bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, KerkÃ¼k Valisinin kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶stererek valinin "ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti
AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas, "Bizim tarafÄ±mÄ±z, AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu angajmanda her iki taraftan ortak gÃ¼ven, uygulama ve taahhÃ¼tlere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekleriz." dedi.
Filistinli bir ailenin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek isterken Ä°srail buldozeri tarafÄ±ndan ezilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ABD'li barÄ±ÅŸ aktivisti Corrie'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 14 yÄ±l geÃ§ti
Ã‡in, Japonya'ya, FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±yla ilgili uluslararasÄ± alanda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyma yetkisini hÃ¼kÃ¼mete devreden tasarÄ± yasalaÅŸtÄ±
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilen fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Makedonya TÃ¼rk Sivil Toplum TeÅŸkilatlarÄ± BirliÄŸi Hollandaâ€™nÄ±n T.C. Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kayaâ€™nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak kÄ±nadÄ±
Fransa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸudaki Grasse kentinde bir lisede ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
ABD'nin verdiÄŸi kimyasal silahlarla ve Saddam HÃ¼seyin'in talimatÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ve binlerce insanÄ±n katledildiÄŸi HalepÃ§e KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 29 yÄ±l geÃ§ti
Ä°nterpol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nda 4 Kuzey Koreli hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k iki haftada Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyine ait 23 ofisi basÄ±p kilit vurduÄŸu bildirildi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ÃœrdÃ¼n'e girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼