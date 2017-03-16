16:11, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ã‡in'den Japonya'ya 'FukuÅŸima' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Ã‡in, Japonya'ya, FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±yla ilgili uluslararasÄ± alanda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in, Japonya'ya,Â FukuÅŸima'dakiÂ nÃ¼kleer radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±yla ilgili uluslararasÄ± alanda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. JAPONYA'YA Ã‡AÄžRI Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Hua Ã‡unying, baÅŸkent Pekin'de yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Japonya'nÄ±n FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer felaketten sonra radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ± konusunda 6 yÄ±ldÄ±r uluslararasÄ± toplumu rahatlatacak aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda ÅŸeffaf davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. NÃ¼kleer sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n su, toprak ve okyanuslarÄ± kirlettiÄŸini ifade eden Hua, Japonya'nÄ±n FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer sÄ±zÄ±ntÄ± konusundaki sorumluluÄŸunu yerine getirerek Ã§evresindeki denizler ve Ã§evre Ã¼lkelerin gÄ±da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atmamasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Hua, Japonya'ya uluslararasÄ± toplumun Ã§Ä±karÄ±yla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Hua, ayrÄ±ca, dÃ¼n FukuÅŸima'da yetiÅŸtirilen Ã¼rÃ¼nlerin Ã‡in gÄ±da pazarÄ±na girdiÄŸinin tespit edilmesinin ardÄ±ndan Ulusal Kalite Kontrol Denetim ve Karantina Ä°daresinin halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak ve gÄ±da gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in harekete geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi. Pekin yÃ¶netimi, Japonya'da 2011'de meydana gelen Tsunami sonrasÄ±nda oluÅŸan nÃ¼kleer sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle bu kentten gÄ±da ithalatÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. Japonya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda, 18 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima'daki santralde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±zÄ±ntÄ±, Ã‡ernobil'den 25 yÄ±l sonra dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci nÃ¼kleer felaketine neden olmuÅŸ, bÃ¶lgeden 160 bin kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.

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