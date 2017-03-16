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18:41, 16 Mart 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
16:15, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

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ÅžÄ±rnak'taki PKK operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±
ÅžÄ±rnak'taki PKK operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±
Foto: ArÅŸiv

ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda 8 mahalle muhtarÄ±nÄ±n da olduÄŸu 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK'ya yÃ¶nelikÂ operasyonda, aralarÄ±nda 8 mahalle muhtarÄ±nÄ±n da olduÄŸuÂ 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kent merkezinde PKK/KCK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda bazÄ± adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle aralarÄ±nda 8 mahalle muhtarÄ±nÄ±n da olduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Ä°lgili Konular pkk ÅŸÄ±rnak
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