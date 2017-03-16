16:37, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°srail'in katlettiÄŸi ABD'li aktivist Corrie'nin 14. Ã¶lÃ¼m yÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistinli bir ailenin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek isterken Ä°srail buldozeri tarafÄ±ndan ezilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ABD'li barÄ±ÅŸ aktivistiÂ Rachel Corrie'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 14 yÄ±l geÃ§ti.

HayatÄ±nÄ± Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± savunmaya adayan genÃ§ Corrie, 2003 yÄ±lÄ±nda dayanÄ±ÅŸma iÃ§in Gazze'ye giderek, "barÄ±ÅŸa olan inancÄ±"nÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶stermek istedi. Corrie, burada yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetler ve Ã§ektiÄŸi videolarla Ä°srail'in haklarÄ± ihlallerini de gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°SRAÄ°L BULDOZERLERÄ° ONA DA ACIMADI

ABD'li aktivist, 16 Mart 2003'te turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldÄ±ÄŸÄ± megafon ile Ä°srail buldozerlerine yÃ¶neldi. AmacÄ± Refah kentindeki Filistinli bir ailenin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±na ve topraklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ±na engel olmaktÄ±. YabancÄ± olduÄŸu iÃ§in Ä°srail'in yÄ±kÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± durdurabileceÄŸini zanneden Corrie, buldozerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸti ancak Ä°srail, Filistinlilere merhamet etmediÄŸi gibi ona da acÄ±madÄ±.

Corrie'nin Ã¶lÃ¼m haberini bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±layan Filistinliler, Corrie'yi "ÅŸehit" olarak nitelendirip, onun iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlemiÅŸti. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde iyilik Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olarak ebedileÅŸen Corrie'nin adÄ±, Ä°rlanda'dan Gazze'ye yardÄ±m gÃ¶tÃ¼ren gemiye verilmiÅŸ ve yine onun adÄ±na Filistinlilerin Gazze'deki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutan Ã§ok sayÄ±da film yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa-Akdeniz Ä°nsan HaklarÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ "Euro-Mid" BaÅŸkanÄ± Rami Abdu, Corrie'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 14. yÄ±lÄ±nda AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Corrie'nin dÃ¼nyaya verdiÄŸi mesaj uzun yÄ±llar canlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± korudu. Bu ÅŸekilde Ä°srail'in Filistin halkÄ±nÄ± ve onlarla dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olan herkesi Ã¶ldÃ¼rme eylemlerini dÃ¼nyaya duyurdu." dedi.

Abdu, Ä°srail'in insan haklarÄ± ihlalleri karÅŸÄ±sÄ±nda uluslararasÄ± toplumun sessizliÄŸini eleÅŸtirerek, "Corrie, Ä°srail'in hak ihlallerini ortaya Ã§Ä±karma noktasÄ±nda bize canlÄ± bir Ã¶rnek oldu" ifadelerini kullandÄ±.

"HÄ°Ã‡BÄ°R BELGESEL, HÄ°KAYE BANA BURADAKÄ° OLAYI ANLATAMADI"

Filistin'de tanÄ±k olduÄŸu olaylardan etkilendiÄŸini her fÄ±rsatta dile getiren Corrie'nin, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmeden bir sÃ¼re Ã¶nce ailesine gÃ¶nderdiÄŸi mektuplardan birinde ÅŸu ifadeler yer alÄ±yordu:

"Herhangi akademik bir Ã§alÄ±ÅŸma, okuma, konferanslara katÄ±lma, bÃ¶lge hakkÄ±nda izlediÄŸim belgesel, bir hikaye veya duyduÄŸum bir olay, bana buradaki durumu anlatamamÄ±ÅŸtÄ±. Buradaki durumu kendi gÃ¶zlerinle gÃ¶rmediysen hayal etmen mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Sonra uzun sÃ¼re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n tecrÃ¼belerin, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tÄ±p yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼n."

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