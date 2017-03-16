16:46, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 2 DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±





KaÄŸÄ±thane'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ã–zbekistan uyruklu iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â KaÄŸÄ±thane'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â DEAÅž'Ä±n hÃ¼cre evi olduÄŸu belirtilen bir adrese operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, "OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± benzeri sansasyonel eylem" hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddia edilen Ã–zbekistan uyruklu C.C. ve Ä°.D. yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda, 2 kalaÅŸnikof tÃ¼fek ve tÃ¼feklere takÄ±lÄ± vaziyette dolu ÅŸarjÃ¶rler ile 500 mermi, Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzeme ele geÃ§irildi.Â ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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