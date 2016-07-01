16:57, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

AkÅŸener'i miting yasaÄŸÄ± vurdu





NiÄŸde ValiliÄŸi'nden Meral AkÅŸener'in etkinliÄŸine yasak gÃ¼nler iÃ§inde olmasÄ± sebebiyle izin Ã§Ä±kmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NiÄŸde ValiliÄŸi tarafÄ±ndan alÄ±nan 7 gÃ¼nlÃ¼k gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ± nedeniyle, Meral AkÅŸener'in katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±ya da yasak geldi.

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