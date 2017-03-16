Said Nursi, vefatÄ±nÄ±n 57. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

BediÃ¼zzaman Said Nursi,nin vefatÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 57 yÄ±l geÃ§ti. Â Said Nursi, vefatÄ±nÄ±n 57. yÄ±lÄ±nda ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Altunizade YerleÅŸkesinde dÃ¼zenlenen toplantÄ±yla anÄ±ldÄ±.

Nermin Tarhan konferans salonundaÂ Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ile baÅŸlayan etkinlik, Said Nursi'nin hayatÄ±nÄ± anlatan "Said'lerin doÄŸuÅŸu" isimli film gÃ¶sterimi ile devam etti.

ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Said Nursi'nin 57 yÄ±l Ã¶nce vefat ettiÄŸinde kitaplarÄ±nÄ±n hiÃ§ yabancÄ± dile Ã§evrilmediÄŸini, ancak ÅŸu anda 50 dile Ã§evrilmiÅŸ kitabÄ± olduÄŸunu ve dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±nda ciddi ÅŸekilde okunduÄŸunu belirtti.

Tarhan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"1950'ye kadar ya sÃ¼rgÃ¼nde ya hapiste, Ã§eÅŸitli mahkemelerde 6 bin sayfalÄ±k eser yazÄ±yor. Bu eserlerde iÅŸlediÄŸi ana konuya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman din bilimleri ile pozitif bilimlerin birlikte olabileceÄŸi ile ilgili tez geliÅŸtiriyor. Ben Ä°mam hatip projesinin BediÃ¼zzaman'Ä±n projesi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Yani imam hatip tarzÄ±ndaki din ilimleri ile pozitif bilimlerin bir arada olduÄŸu okuldur imam hatipler. TÃ¼rkiye'de ÅŸu an eÄŸer El Kaide yoksa, DEAÅž Ã§Ä±kmÄ±yorsa bunun arka planÄ±nda bu insanlarÄ±n din ilimleri ile pozitif bilimleri birleÅŸtirerek okutulan bir eÄŸitim sistemimiz var. Ä°mam hatipler burada radikalleÅŸmeyi Ã¶nleyen bir unsur olmuÅŸ. BediÃ¼zzaman'Ä±n istismar edildiÄŸini de gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°ÅŸte 15 Temmuz darbe giriÅŸimini yapan FETÃ–, BediÃ¼zzaman'Ä± kendi amacÄ± etrafÄ±nda kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu konuda BediÃ¼zzaman ve FETÃ– farkÄ±nÄ± iyi anlamak gerekir."Â