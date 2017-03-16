Engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± tercih gÃ¼nleri belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±'na (EKPSS) katÄ±lan adaylar arasÄ±ndan yapÄ±lacak bin 500 engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± iÃ§in 22-28 Mart'ta tercih alÄ±nacak.
MEB'in internet sitesindeki duyuruya gÃ¶re, 2016 EKPSS'ye katÄ±lan adaylar arasÄ±ndan engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lmak Ã¼zere 21-24 Åžubat'ta Ã¶n baÅŸvurular alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
BaÅŸvurusu kabul edilen adaylar, alanlar itibarÄ±yla atanmak istedikleri illere yÃ¶nelik tercihlerini, 22-28 Mart'ta http://mebbis.meb.gov.tr Â veya http://ikgm.meb.gov.tr Â internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
Ã–te yandan MEB, bin 500 engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lacak 58 farklÄ± branÅŸa iliÅŸkin kontenjanlarÄ± da aÃ§Ä±kladÄ±.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Beykoz Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nÄ±n feshedildiÄŸi bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2016 EKPSS'ye katÄ±lan adaylar arasÄ±ndan yapÄ±lacak bin 500 engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± iÃ§in tercihler, 22-28 Mart'ta alÄ±nacak
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