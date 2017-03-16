AB Komisyonundan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB)Â KomisyonuÂ BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Margaritis Schinas, "Bizim tarafÄ±mÄ±z, AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
AB Komisyonunun gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BaÅŸsÃ¶zcÃ¼ Schinas, TÃ¼rkiye-AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Schinas, AB'nin TÃ¼rkiye ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§ekerek, "Bizim tarafÄ±mÄ±z,Â AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±naÂ baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu angajmanda, her iki taraftan ortak gÃ¼ven, uygulama ve taahhÃ¼tlere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekleriz. Bu, tÃ¼m taraflarÄ±n ve Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n eÅŸit ÅŸekilde faydasÄ±na." ifadesini kullandÄ±.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki 18 Mart'ta imzalanan mutabakatÄ±n iÃ§inde pek Ã§ok madde bulunduÄŸunu ve anlaÅŸmanÄ±n asÄ±l yÃ¼kÃ¼nÃ¼ birebir TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã§ektiÄŸini, AB'nin ise bu konuda hiÃ§bir taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ yerine getirmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ã‡elik, gelinen noktada sÃ¶z konusu mutabakatÄ±n sÃ¼rmesi iÃ§in bir sebep gÃ¶rmediklerini dile getirmiÅŸ, bununla ilgili atÄ±lacak adÄ±mÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Bakanlar Kurulu'nun takdirinde olduÄŸunu ancak kurul gÃ¼ndemine geldiÄŸinde kendisinin bunun devam etmesiyle ilgili gerekÃ§e gÃ¶rmediÄŸini ifade edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas, "Bizim tarafÄ±mÄ±z, AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu angajmanda her iki taraftan ortak gÃ¼ven, uygulama ve taahhÃ¼tlere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekleriz." dedi.
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