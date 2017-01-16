'KerkÃ¼k Valisi ateÅŸle oynuyor'

Irak TÃ¼rkmen CephesiÂ (ITC)Â BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi,Â KerkÃ¼k Valisi Necmeddin Kerim'in kamu binalarÄ±na Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶stererek, "valininÂ ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Salihi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Vali Kerim'in 21 Mart Nevruz kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla kentteki tÃ¼m kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini belirterek, "KerkÃ¼k Valisi, TÃ¼rkmenlerin gÃ¶z bebeÄŸi ve TÃ¼rk ÅŸehri olan KerkÃ¼k'e KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ±nÄ± diktirerek ateÅŸle oynuyor ve kentte kardeÅŸ kavgasÄ± Ã§Ä±karmak istiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
KerkÃ¼k'Ã¼n tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Salihi, bu talimatÄ±n anayasaya ve hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etti.
BÃ¶lgedeki KÃ¼rt partiler arasÄ±ndaki sorunlara da deÄŸinen Salihi, Irak merkezi yÃ¶netimin ve siyasi gruplarÄ±n valinin talimatÄ±na sessiz kalmalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.
ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Hem iÃ§erideki siyasi taraflar hem de komÅŸu Ã¼lkeler bizi bu mÃ¼cadelede tek baÅŸÄ±na bÄ±rakmasÄ±n. Bir taraftan askeri gÃ¼Ã§le KerkÃ¼k petrollerine el koymak, diÄŸer taraftan KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ±nÄ± KerkÃ¼k binalarÄ±na zorla astÄ±rmak ve PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ bÃ¶lgeye getirmek, bÃ¼yÃ¼k bir olaydÄ±r ve bundan barÄ±ÅŸ saÄŸlanmaz. KerkÃ¼k ve TÃ¼rkmen bÃ¶lgelerini kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evirmek isteyen taraflar var." diye konuÅŸtu.
AynÄ± zamanda KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) Ã¼yesi de olan Vali Kerim, KerkÃ¼k Ä°l Meclisi'ne bugÃ¼n bir yazÄ± gÃ¶ndererek, Nevruz kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla KerkÃ¼k'teki tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±na Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ± vermiÅŸti.
NÃ¼fusunun yÃ¼zde 40'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n yoksulluk eÅŸiÄŸinin altÄ±nda olduÄŸu mahallelerde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± tÃ¼m etnik gruplarda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
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Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, KerkÃ¼k Valisinin kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶stererek valinin "ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti
AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas, "Bizim tarafÄ±mÄ±z, AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu angajmanda her iki taraftan ortak gÃ¼ven, uygulama ve taahhÃ¼tlere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekleriz." dedi.
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