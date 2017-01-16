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18:41, 16 Mart 2017 PerÅŸembe
Irak
17:34, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

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'KerkÃ¼k Valisi ateÅŸle oynuyor'
'KerkÃ¼k Valisi ateÅŸle oynuyor'

Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, KerkÃ¼k Valisinin kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶stererek valinin "ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak TÃ¼rkmen CephesiÂ (ITC)Â BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi,Â KerkÃ¼k Valisi Necmeddin Kerim'in kamu binalarÄ±na Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY)Â bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶stererek, "valininÂ ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Salihi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Vali Kerim'in 21 Mart Nevruz kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla kentteki tÃ¼m kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini belirterek, "KerkÃ¼k Valisi, TÃ¼rkmenlerin gÃ¶z bebeÄŸi ve TÃ¼rk ÅŸehri olan KerkÃ¼k'e KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ±nÄ± diktirerek ateÅŸle oynuyor ve kentte kardeÅŸ kavgasÄ± Ã§Ä±karmak istiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

KerkÃ¼k'Ã¼n tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Salihi, bu talimatÄ±n anayasaya ve hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etti.

BÃ¶lgedeki KÃ¼rt partiler arasÄ±ndaki sorunlara da deÄŸinen Salihi, Irak merkezi yÃ¶netimin ve siyasi gruplarÄ±n valinin talimatÄ±na sessiz kalmalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

ITC BaÅŸkanÄ± Salihi, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Hem iÃ§erideki siyasi taraflar hem de komÅŸu Ã¼lkeler bizi bu mÃ¼cadelede tek baÅŸÄ±na bÄ±rakmasÄ±n. Bir taraftan askeri gÃ¼Ã§le KerkÃ¼k petrollerine el koymak, diÄŸer taraftan KÃ¼rdistan bayraÄŸÄ±nÄ± KerkÃ¼k binalarÄ±na zorla astÄ±rmak ve PKK terÃ¶rÃ¼nÃ¼ bÃ¶lgeye getirmek, bÃ¼yÃ¼k bir olaydÄ±r ve bundan barÄ±ÅŸ saÄŸlanmaz. KerkÃ¼k ve TÃ¼rkmen bÃ¶lgelerini kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evirmek isteyen taraflar var." diye konuÅŸtu.

AynÄ± zamanda KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) Ã¼yesi de olan Vali Kerim, KerkÃ¼k Ä°l Meclisi'ne bugÃ¼n bir yazÄ± gÃ¶ndererek, Nevruz kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla KerkÃ¼k'teki tÃ¼m kamu kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±na Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ± vermiÅŸti.



Ä°lgili Konular KerkÃ¼k ITC salihi Ä±rak
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