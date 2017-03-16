ABâ€™ye iltica sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Ã¼lkelerine 2016 yÄ±lÄ±ndaÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÂ tarafÄ±ndanÂ uluslararasÄ± korunmaÂ talebiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen ilkÂ iltica baÅŸvuruÂ sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Avrupa Ä°statistik Kurumu (Eurostat), sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n 28 AB Ã¼lkesine uluslararasÄ± korunma talebiyle yaptÄ±klarÄ± ilk iltica baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin 2016 yÄ±lÄ± rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, AB Ã¼lkelerinde 2015â€™te 1 milyon 257 bin 30 olan ilk iltica baÅŸvurusu sayÄ±sÄ± 52 bin 750 kiÅŸi (yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 4) azalarak 2016 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 204 bin 280â€™e geriledi.
AB Ã¼lkelerine geÃ§en yÄ±l iltica baÅŸvurusunda bulunanlar arasÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± Suriyeliler aldÄ±. Bu dÃ¶nemde, toplam 334 bin 820 Suriyeli uluslararasÄ± koruma talebiyle Ã§eÅŸitli AB Ã¼lkelerine iltica baÅŸvurusu yaptÄ±. Suriyelileri, 182 bin 985 baÅŸvuruyla Afganistan vatandaÅŸlarÄ±, 126 bin 955 baÅŸvuruyla da Irak vatandaÅŸlarÄ± izledi.
AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda 2016'da en fazla iltica baÅŸvurusunu Almanya aldÄ±. AB'de toplam iltica taleplerinin yarÄ±dan fazlasÄ± Almanya'ya yapÄ±ldÄ±. Bu dÃ¶nemde, Almanya'dan 722 bin 265 kiÅŸi iltica talep etti. Ä°talya'ya 121 bin 185, Fransa'ya 75 bin 990 ve Yunanistan'a da 49 bin 875 ilk iltica baÅŸvurusunda bulunuldu.
GeÃ§en yÄ±l en az sayÄ±da ilk iltica baÅŸvurusu yapÄ±lan AB Ã¼lkesi ise Slovakya oldu. Slovakyaâ€™ya 100, Estonyaâ€™ya 150, Letonyaâ€™ya 345, Litvanyaâ€™ya 410, Portekizâ€™e de 710 ilk iltica baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±.
NÃ¼fusunun yÃ¼zde 40'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n yoksulluk eÅŸiÄŸinin altÄ±nda olduÄŸu mahallelerde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± tÃ¼m etnik gruplarda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
AB Komisyonu, bireylerin isimlerini vermeden rekabet kurallarÄ±nÄ±n ihlaline yÃ¶nelik konularda ihbarda bulunabilecekleri usulsÃ¼zlÃ¼k bildirim sistemi baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
AB Ã¼lkelerine geÃ§en yÄ±l sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n uluslararasÄ± korunma gerekÃ§esiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iltica baÅŸvurusu bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, KerkÃ¼k Valisinin kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶stererek valinin "ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti
AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas, "Bizim tarafÄ±mÄ±z, AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu angajmanda her iki taraftan ortak gÃ¼ven, uygulama ve taahhÃ¼tlere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekleriz." dedi.
Filistinli bir ailenin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek isterken Ä°srail buldozeri tarafÄ±ndan ezilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ABD'li barÄ±ÅŸ aktivisti Corrie'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 14 yÄ±l geÃ§ti
Ã‡in, Japonya'ya, FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±yla ilgili uluslararasÄ± alanda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyma yetkisini hÃ¼kÃ¼mete devreden tasarÄ± yasalaÅŸtÄ±
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilen fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Makedonya TÃ¼rk Sivil Toplum TeÅŸkilatlarÄ± BirliÄŸi Hollandaâ€™nÄ±n T.C. Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kayaâ€™nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak kÄ±nadÄ±
Fransa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸudaki Grasse kentinde bir lisede ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
ABD'nin verdiÄŸi kimyasal silahlarla ve Saddam HÃ¼seyin'in talimatÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ve binlerce insanÄ±n katledildiÄŸi HalepÃ§e KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 29 yÄ±l geÃ§ti
Ä°nterpol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nda 4 Kuzey Koreli hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k iki haftada Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyine ait 23 ofisi basÄ±p kilit vurduÄŸu bildirildi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ÃœrdÃ¼n'e girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼