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18:41, 16 Mart 2017 PerÅŸembe
Avrupa BirliÄŸi
17:42, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

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ABâ€™ye iltica sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
ABâ€™ye iltica sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

AB Ã¼lkelerine geÃ§en yÄ±l sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n uluslararasÄ± korunma gerekÃ§esiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iltica baÅŸvurusu bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Ã¼lkelerine 2016 yÄ±lÄ±ndaÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÂ tarafÄ±ndanÂ uluslararasÄ± korunmaÂ talebiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen ilkÂ iltica baÅŸvuruÂ sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Avrupa Ä°statistik Kurumu (Eurostat), sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n 28 AB Ã¼lkesine uluslararasÄ± korunma talebiyle yaptÄ±klarÄ± ilk iltica baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin 2016 yÄ±lÄ± rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, AB Ã¼lkelerinde 2015â€™te 1 milyon 257 bin 30 olan ilk iltica baÅŸvurusu sayÄ±sÄ± 52 bin 750 kiÅŸi (yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 4) azalarak 2016 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 204 bin 280â€™e geriledi.

AB Ã¼lkelerine geÃ§en yÄ±l iltica baÅŸvurusunda bulunanlar arasÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± Suriyeliler aldÄ±. Bu dÃ¶nemde, toplam 334 bin 820 Suriyeli uluslararasÄ± koruma talebiyle Ã§eÅŸitli AB Ã¼lkelerine iltica baÅŸvurusu yaptÄ±. Suriyelileri, 182 bin 985 baÅŸvuruyla Afganistan vatandaÅŸlarÄ±, 126 bin 955 baÅŸvuruyla da Irak vatandaÅŸlarÄ± izledi.

AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda 2016'da en fazla iltica baÅŸvurusunu Almanya aldÄ±. AB'de toplam iltica taleplerinin yarÄ±dan fazlasÄ± Almanya'ya yapÄ±ldÄ±. Bu dÃ¶nemde, Almanya'dan 722 bin 265 kiÅŸi iltica talep etti. Ä°talya'ya 121 bin 185, Fransa'ya 75 bin 990 ve Yunanistan'a da 49 bin 875 ilk iltica baÅŸvurusunda bulunuldu.

GeÃ§en yÄ±l en az sayÄ±da ilk iltica baÅŸvurusu yapÄ±lan AB Ã¼lkesi ise Slovakya oldu. Slovakyaâ€™ya 100, Estonyaâ€™ya 150, Letonyaâ€™ya 345, Litvanyaâ€™ya 410, Portekizâ€™e de 710 ilk iltica baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular AB avrupa birliÄŸi
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