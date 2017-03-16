17:52, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

BBP Beykoz Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± feshedildi





BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Beykoz Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nÄ±n feshedildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BBP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BBP Beykoz Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±mÄ±z yÃ¶netim kurulu ile birlikte, sÃ¼reklilik ve mÃ¼temadilik arz eder bir ÅŸekilde parti politikalarÄ±mÄ±za, parti iÃ§i disiplin ve hiyerarÅŸi kurallarÄ±mÄ±za, mÃ¼esses ve kadim ahlaki deÄŸer ve kurallarÄ±mÄ±za aykÄ±rÄ± sÃ¶z ve eylemleri nedeniyle Genel Merkez TeÅŸkilat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n 14.03.2017 tarih ve 2017/114 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla feshedilmiÅŸtir." denildi.

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