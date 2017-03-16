GÃ¼ncelleme: 18:15, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

AB'de yeni ihbar uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, bireylerin isimlerini vermeden rekabet kurallarÄ±nÄ±n ihlaline iliÅŸkin bildirimde bulunabilecekleri bir usulsÃ¼zlÃ¼k ihbar sistemi baÅŸlattÄ±.

AB Komisyonu, bireylerin isim ve verilerini paylaÅŸmadan rekabet kurallarÄ±nÄ±n ihlaline iliÅŸkin bildirimde bulunabilecekleri ÅŸifreli bir ihbar mesaj sistemi kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu uygulama Ã¶ncesinde AB Komisyonunun rekabet ve kartel incelemelerine iliÅŸkin sadece ÅŸirketler ihbarlarda bulunabiliyordu. Rekabete engel olan yapÄ± hakkÄ±nda ihbarda bulunan ÅŸirketler para cezasÄ± almaktan kurtuluyordu.

Yeni uygulamayla, bireyler kartel ve benzeri rekabete engel olan oluÅŸumlara iliÅŸkin ihbarlarÄ±nÄ± AB Komisyonunun internet sitesinden yapabilecek.

AB'de faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerin sektÃ¶rlerinde rekabete aykÄ±rÄ± bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, sÃ¶z konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitrÃ¶st yasalarÄ±na aykÄ±rÄ± bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yÃ¼ksek para cezalarÄ± uyguluyor.