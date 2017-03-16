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18:41, 16 Mart 2017 PerÅŸembe
Amerika
GÃ¼ncelleme: 18:30, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

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ABD'de "konsantre yoksulluk" arttÄ±
ABD'de

NÃ¼fusunun yÃ¼zde 40'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n yoksulluk eÅŸiÄŸinin altÄ±nda olduÄŸu mahallelerde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± tÃ¼m etnik gruplarda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de, sakinlerinin yÃ¼zde 40'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n yoksulluk eÅŸiÄŸinin altÄ±nda olduÄŸu yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ±nÄ±n 2010 yÄ±lÄ±ndan itibaren tÃ¼m etnik gruplarda arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Pennsylvania State Ãœniversitesinden sosyologlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, ABD'de "konsantre yoksulluk" olarak adlandÄ±rÄ±lan eÄŸilim, Ã¼lkede 2010-2014 yÄ±llarÄ±nda Ã¶nceki on yÄ±la gÃ¶re artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

AraÅŸtÄ±rma iÃ§in 1980-2000 yÄ±llarÄ± ABD NÃ¼fus BÃ¼rosu verilerini ve 2000-2014 Amerikan Topluluk AraÅŸtÄ±rmasÄ± verilerini kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, konsantre yoksulluÄŸun 1980'lerde arttÄ±ÄŸÄ±, 1990'lÄ± yÄ±llarda azaldÄ±ÄŸÄ±, 2000'lerde duraÄŸan bir seyir izledikten sonra 2010-2014 dÃ¶neminde yeniden artÄ±ÅŸ eÄŸilimine girdiÄŸini kaydetti.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yakÄ±n dÃ¶nemdeki artÄ±ÅŸta 2007 yÄ±lÄ±nda patlak veren mortgage krizi ve ardÄ±ndan yaÅŸanan sert ekonomik durgunluÄŸun etkili olduÄŸunu vurguladÄ±.

Genel yoksulluk eÄŸilimiyle baÄŸlantÄ±lÄ±, fakat sosyal ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve kent planlamasÄ± gibi baÅŸka faktÃ¶rlerin de etkilediÄŸi eÄŸilimin, konsantre yoksulluktan geleneksel olarak etkilenen Afro-AmerikalÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda Hispanik ve beyaz nÃ¼fusta da artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi.

2000'li yÄ±llarda Afro-Amerikan nÃ¼fusun yÃ¼zde 20,5'i yoksul mahallelerde yaÅŸarken, bu oran 2010-2014 arasÄ±nda yÃ¼zde 23,1'e Ã§Ä±ktÄ±. AynÄ± dÃ¶nemde yoksul mahallerde yaÅŸayan beyazlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 5,2'den yÃ¼zde 8,2'ye, Hispaniklerin oranÄ± ise yÃ¼zde 11,4'ten yÃ¼zde 14,1'e yÃ¼kseldi.

AynÄ± zamanda konsantre yoksulluÄŸun kentsel daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ±nda da farklÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, genelde siyasi nÃ¼fusun ikamet ettiÄŸi kent merkezlerindeki gettolarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, banliyÃ¶lerde yoksul beyazlarÄ±n ve Hispaniklerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gettolarÄ±n oluÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

2000'lerden bu yana yoksulluktaki genel artÄ±ÅŸÄ±n yanÄ±nda metropolitan alanlarda artan mekansal ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve yoksullarÄ±n izole edilmesinin, konsantre yoksulluÄŸu arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve bunun suÃ§ oranlarÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim hizmetlerinin de aksamasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n tespitleri arasÄ±nda yer aldÄ±.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ±, "Social Science Research" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.



Ä°lgili Konular ABD ekonomisi
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