GÃ¼ncelleme: 18:45, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Hollanda ile Ã§alkantÄ±lÄ± dÃ¶nem kapÄ±da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HollandaÂ seÃ§imlerinin sonuÃ§larÄ± en az 4 partili bir koalisyonu zorunlu kÄ±lÄ±yor. 33 milletvekili Ã§Ä±karan BaÅŸbakanÂ Mark Rutte'nin liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi (VVD) birinci olsa da tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kuramÄ±yor.

Ä°slam ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisinin (PVV) ikinci olduÄŸu seÃ§imlerde, 19'ar milletvekili ile AB yanlÄ±sÄ± Demokratlar 66 (D66) ve son zamanlarda Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerde bulunan Hristiyan Demokrat Parti (CDA) Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

Bu sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan koalisyon senaryolarÄ± gÃ¼ndeme geldi. Rutte liderliÄŸindeki liberal VVD'nin, Hristiyan Demokrat CDA ve AB yanlÄ±sÄ± D66 ile hÃ¼kÃ¼met kurmak isteyeceÄŸine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor ancak gerekli 76 sandalyeye ulaÅŸabilmek iÃ§in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bir partiye ihtiyaÃ§ duyuluyor. Bu durumda, GL, PvdA ve CU'den biriyle hÃ¼kÃ¼met kurulmasÄ± gÃ¼ndeme gelecek.

Muhtemel hÃ¼kÃ¼met senaryolarÄ±na dahil edilen partilerin TÃ¼rkiye tavÄ±rlarÄ± ise dikkati Ã§ekiyor. TÃ¼rk bakanlarÄ±n konuÅŸmalarÄ±na izin vermeyerek TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± bir tavÄ±r takÄ±nan Rutte, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸla aynÄ± sÃ¶ylemi kapsamÄ±nda, Hollanda vatandaÅŸÄ± TÃ¼rk gencine "defol git" demesi, gazetelere "kurallara uymuyorsan Ã¼lkeyi terk et" ilanÄ± vermesiyle biliniyor. Rutte, iliÅŸkilerin dÃ¼zeltilebilmesi iÃ§in TÃ¼rkiye'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n tonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini de istiyor.

"AB Ä°LE TÃœRKÄ°YE ORTAKLIK ANLAÅžMASI FESHEDÄ°LSÄ°N"

HÃ¼kÃ¼metin muhtemel ortaklarÄ±ndan Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Sybrand Buma da, son yÄ±llarda Ä°slam'a karÅŸÄ± tavÄ±r alarak geÃ§en sene Ã¼lkedeki camilere finansal yardÄ±mÄ±n engellenmesi iÃ§in Ã¶nerge verdi. AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda imzalanan OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n feshedilmesi gerektiÄŸini savunan Buma, anlaÅŸmanÄ±n Ã¼lkedeki TÃ¼rklerin entegrasyonu yolunda bir engel olduÄŸunu savunuyor. Buma, Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa da karÅŸÄ±.

D66, ILIMLI TAVIR Ä°Ã‡Ä°NDE

Demokratlar 66 (D66) lideri Alexander Pechtold ise, son gÃ¼nlerdeki olaylar karÅŸÄ±sÄ±ndaki farklÄ± tutumu ile Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. "TÃ¼rkiye, hem bizim hem de AB'nin mÃ¼ttefiklerinden biri, komÅŸularÄ±mÄ±zdan biri. Beraber Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z." diyen Pechtold, ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Hollanda hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamarÄ±yla HollandalÄ± TÃ¼rkleri etkilediÄŸini, bu tÃ¼r sÃ¶ylemlere "gerÃ§ek demokrasi" ile karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi gerektiÄŸini savundu.Â

"GÃ–RDÃœKLERÄ°M KAYGILANDIRIYOR"

YeÅŸil Solun (GL) genÃ§ lideri Jesse Klaver de, Hollanda'da yaÅŸayan TÃ¼rk toplumunda gÃ¶rdÃ¼klerinin kendisini Ã§ok kaygÄ±landÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Burada doÄŸan TÃ¼rkler, TÃ¼rkiye daha Ã§ok onlarÄ±n vatanÄ±ymÄ±ÅŸ gibi davranÄ±yorlar. Burada yaÅŸayan herkes Hollanda'ya baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha Ã§ok gÃ¶stermeli. Ã‡ocuklarÄ±n burada okuyor, burada vergi Ã¶dÃ¼yorsun. Senin geleceÄŸin burada." diyerek tavrÄ±nÄ± ortaya koydu.

SandÄ±kta hezimete uÄŸrayan PvdA'nÄ±n lideri Lodewijk Asscher, mevcut hÃ¼kÃ¼metin ortaÄŸÄ± olarak, TÃ¼rk bakanlara karÅŸÄ± takÄ±nÄ±lan tavrÄ± destekledi. BakanlarÄ±n gelmesini istemeyen Asscher, "Gerekirse TÃ¼rkiye ile diplomatik kriz yaÅŸarÄ±z, Ã§Ã¼nkÃ¼ buna deÄŸer." ifadesini kullandÄ±.

CU, TÃœRKÄ°YE'NÄ°N AB ÃœYELÄ°ÄžÄ°NE KARÅžI

Hristiyan Birlik (CU) lideri Gert Jan Segers ise, TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸine karÅŸÄ±. Son yaÅŸanan diplomatik skandalda hÃ¼kÃ¼meti destekleyen Segers, "TÃ¼rkiye'nin yapmak istediÄŸi bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼ ErdoÄŸan'Ä±n etrafÄ±nda toplayÄ±p, ona vererek, azÄ±nlÄ±klarÄ± takip edip, gazetecileri ve hukukÃ§ularÄ± hapse atmaktÄ±r. EÄŸer halen bir ÅŸÃ¼phe duyanlar varsa, TÃ¼rkiye AB'ye uygun deÄŸil, bu ÅŸimdi daha net gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã–te yandan DENK haricinde SP'den 2, GL'den 2 ve VVD'den de 1 TÃ¼rk kÃ¶kenli aday meclise girmeyi baÅŸardÄ±. Bu 5 milletvekili sÄ±k sÄ±k TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla medyada yer aldÄ±.Â