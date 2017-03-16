DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yirminci elmasÄ± bulundu

BatÄ± Afrika Ã¼lkesiÂ Sierra Leone'nin zengin elmas madenleriyle bilinen Kono ilÃ§esinde bir papaz, deÄŸerli taÅŸ ararken 706 karatlÄ±k birÂ elmasÂ keÅŸfetti.Â
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 20. elmasÄ±nÄ±n 5 milyon dolar deÄŸerinde olduÄŸu tahmin ediliyor.
Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Ernest Bai Koroma'nÄ±n, yerel yÃ¶neticiler ve halka elmasÄ± kaÃ§ak yollarla Ã¼lkeden Ã§Ä±karmadÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi belirtildi.
Elmas, Ã¼lkenin baÅŸkenti Freetown'daki Merkez BankasÄ±nÄ±n kasa dairesinde saklanÄ±yor.Â
Akdeniz'de Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir TÃ¼rk yÃ¼k gemisi battÄ±. TÃ¼rk yÃ¼k gemisindeki 6 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, 7 mÃ¼rettebattan haber alÄ±namÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yontulmamÄ±ÅŸ elmaslarÄ±ndan biri Sierra Leone'de bulundu
NÃ¼fusunun yÃ¼zde 40'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n yoksulluk eÅŸiÄŸinin altÄ±nda olduÄŸu mahallelerde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± tÃ¼m etnik gruplarda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
AB Komisyonu, bireylerin isimlerini vermeden rekabet kurallarÄ±nÄ±n ihlaline yÃ¶nelik konularda ihbarda bulunabilecekleri usulsÃ¼zlÃ¼k bildirim sistemi baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
AB Ã¼lkelerine geÃ§en yÄ±l sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n uluslararasÄ± korunma gerekÃ§esiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iltica baÅŸvurusu bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, KerkÃ¼k Valisinin kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶stererek valinin "ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti
AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas, "Bizim tarafÄ±mÄ±z, AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu angajmanda her iki taraftan ortak gÃ¼ven, uygulama ve taahhÃ¼tlere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekleriz." dedi.
Filistinli bir ailenin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek isterken Ä°srail buldozeri tarafÄ±ndan ezilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ABD'li barÄ±ÅŸ aktivisti Corrie'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 14 yÄ±l geÃ§ti
Ã‡in, Japonya'ya, FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±yla ilgili uluslararasÄ± alanda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyma yetkisini hÃ¼kÃ¼mete devreden tasarÄ± yasalaÅŸtÄ±
Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, karadan denizdeki hedefi vurabilen fÃ¼ze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Makedonya TÃ¼rk Sivil Toplum TeÅŸkilatlarÄ± BirliÄŸi Hollandaâ€™nÄ±n T.C. Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kayaâ€™nÄ±n aracÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak kÄ±nadÄ±
Fransa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸudaki Grasse kentinde bir lisede ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
ABD'nin verdiÄŸi kimyasal silahlarla ve Saddam HÃ¼seyin'in talimatÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ve binlerce insanÄ±n katledildiÄŸi HalepÃ§e KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 29 yÄ±l geÃ§ti
Ä°nterpol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam'Ä±n Malezya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi olayÄ±nda 4 Kuzey Koreli hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde yaklaÅŸÄ±k iki haftada Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyine ait 23 ofisi basÄ±p kilit vurduÄŸu bildirildi