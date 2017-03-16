GÃ¼ncelleme: 19:00, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yirminci elmasÄ± bulundu



Foto: ArÅŸiv

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yontulmamÄ±ÅŸ elmaslarÄ±ndan biri Sierra Leone'de bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesiÂ Sierra Leone'nin zengin elmas madenleriyle bilinen Kono ilÃ§esinde bir papaz, deÄŸerli taÅŸ ararken 706 karatlÄ±k birÂ elmasÂ keÅŸfetti.Â DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 20. elmasÄ±nÄ±n 5 milyon dolar deÄŸerinde olduÄŸu tahmin ediliyor. Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Ernest Bai Koroma'nÄ±n, yerel yÃ¶neticiler ve halka elmasÄ± kaÃ§ak yollarla Ã¼lkeden Ã§Ä±karmadÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi belirtildi. Elmas, Ã¼lkenin baÅŸkenti Freetown'daki Merkez BankasÄ±nÄ±n kasa dairesinde saklanÄ±yor.Â

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