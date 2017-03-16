19:14, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Akdeniz'de TÃ¼rk gemisi battÄ±: 7 mÃ¼rettebat kayÄ±p





Akdeniz'de Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir TÃ¼rk yÃ¼k gemisi battÄ±. TÃ¼rk yÃ¼k gemisindeki 6 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, 7 mÃ¼rettebattan haber alÄ±namÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Akdeniz'de Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda mermer tozu yÃ¼klÃ¼ olan TÄ±naztepe S adlÄ± TÃ¼rk yÃ¼k gemisi kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle battÄ±. TÃ¼rk yÃ¼k gemisindeki 6 kiÅŸi kurtarÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Haber alÄ±namayan 7 mÃ¼rettebatÄ± arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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