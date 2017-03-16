21:35, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Trump yÃ¶netimi ilk bÃ¼tÃ§e teklifini aÃ§Ä±kladÄ±





ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 2018 mali yÄ±lÄ±na yÃ¶nelik bÃ¼tÃ§e teklifi, Savunma ve Ulusal GÃ¼venlik bakanlÄ±klarÄ± haricindeki federal kurumlarÄ±n harcamalarÄ±nda ciddi kesintiler Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 2018 mali yÄ±lÄ±na yÃ¶nelikÂ bÃ¼tÃ§e teklifi, Savunma ve Ulusal GÃ¼venlik bakanlÄ±klarÄ± haricindeki federal kurumlarÄ±n harcamalarÄ±nda ciddi kesintiler Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Beyaz Saray, ABD Kongresi'ye sunacaÄŸÄ±Â 1 trilyon 150 milyar dolarlÄ±k 2018 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e Ã¶nergesini yayÄ±nladÄ±. Metne gÃ¶re, Trump'Ä±n ilk bÃ¼tÃ§e Ã¶nerisi, 12 bakanlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§eÅŸitli federal kurumlarÄ±n harcamalarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi hedefliyor. Bu kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda ABD Ã‡evre Koruma AjansÄ± (EPA), DÄ±ÅŸiÅŸleri ve TarÄ±m bakanlÄ±klarÄ± geliyor. AdÄ± geÃ§en kurumlarÄ±n bÃ¼tÃ§elerinde sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 31, yÃ¼zde 29 ve yÃ¼zde 21 kesintiye gidilmesi planlanÄ±yor. Bu kesintilerin, Ã¼lkedeki binlerce federal Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸlerine son verilmesinin yanÄ± sÄ±ra iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalardan, okul sonrasÄ± eÄŸitime, kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ±na, sanat aktivitelerine ve dÃ¼ÅŸÃ¼k gelirlilere saÄŸlanan Ã§eÅŸitli hizmetlere kadar birÃ§ok kamu destekli programÄ±n sonlanmasÄ±na neden olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

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