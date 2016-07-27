21:37, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸik KrallÄ±kÂ BaÅŸbakanÄ±Â Theresa May,Â Ä°skoÃ§yaÂ bÃ¶lgesel yÃ¶netiminin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu talebiyle ilgili olarak, "Bence Avrupa BirliÄŸi (AB) ile gelecekteki ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ä°skoÃ§ya ile birlikte doÄŸru anlaÅŸmayÄ± elde etmek Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

"Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor, ayrÄ±lmamÄ±z deÄŸil." ifadesini kullanan May, BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n ABâ€™den ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recinde Ã¼lkenin bir bÃ¼tÃ¼n olarak en iyi anlaÅŸmayÄ± saÄŸlamaya odaklanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel yÃ¶netimi BaÅŸbakanÄ± Nicola Sturgeon ise merkezi hÃ¼kÃ¼metin Ä°skoÃ§yaâ€™nÄ±n ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu talebini geri Ã§evirmesinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir gerekÃ§e olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BBC Ä°skoÃ§yaâ€™ya konuÅŸan Sturgeon, "Westminsterâ€™in (merkezi hÃ¼kÃ¼met) demokratik olarak seÃ§ilmiÅŸ Ä°skoÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin ve Ä°skoÃ§ parlamentosundaki Ã§oÄŸunluÄŸun Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kama hakkÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in Ã¶zlÃ¼ bir gerekÃ§e teÅŸkil eder." dedi.

Strugeon, "Tarih bir gÃ¼n bugÃ¼ne dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±nda, bunu birliÄŸin kaderinin belirlendiÄŸi gÃ¼n olarak gÃ¶rebilir." diye konuÅŸtu.