21:40, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°srail TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in Biru's-Seba ÅŸehrindeki Merkezi Mahkeme'de gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada,Â 12 Åžubat'tan beriÂ gÃ¶zaltÄ±nda tutulanÂ TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (TÄ°KA) Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ±Â Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nÄ±nÂ gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resiÂ ve konuya iliÅŸkinÂ yayÄ±n yasaÄŸÄ±Â uzatÄ±ldÄ±.

SavcÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine uzatÄ±lanÂ yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ±n veÂ gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin ne zaman biteceÄŸi ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.

MAHKEME PAZAR GÃœNÃœ YENÄ°ÅžDEN TOPLANACAK

Murteca'nÄ±n avukatÄ±nÄ±n, mÃ¼vekkilininÂ serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmesi Ã¼zerineÂ mahkeme, konuyu deÄŸerlendirmek Ã¼zere sanÄ±ÄŸÄ±n gÄ±yabÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ yeniden duruÅŸma yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

MURTECA: YANLIÅž BÄ°R ÅžEY YAPMADIM

Mahkemenin ilk kÄ±rk dakikasÄ±na basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da katÄ±lmasÄ±na ve Murteca'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n alÄ±nmasÄ±na izin verildi. Murteca, duruÅŸma salonundaki gazetecilere, "TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n dualarÄ±nÄ± bekliyorum. Ä°nanÄ±yorum ki doÄŸruyu yaptÄ±m, yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmadÄ±m." dedi.

Daha sonra basÄ±n mensuplarÄ± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±larak duruÅŸmaya yirmi dakika kadar daha devam edildi.

Murteca hakkÄ±ndaki davayla ilgili daha Ã¶nce 14 Mart'a kadar yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

SEYAHAT Ä°ZNÄ°NE RAÄžMEN GÃ–ZALTINA ALINMIÅžTI

BaÅŸbakanlÄ±ka baÄŸlÄ± TÄ°KA'nÄ±n Ankara'daki toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na gelen Murteca, Ä°srail makamlarÄ±ndan seyahat izni verilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Murteca'ya, "Hamas ile Ã§alÄ±ÅŸmak, dÃ¼ÅŸman bir Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak, yabancÄ± casuslarla iletiÅŸim halinde olmak, devlet gÃ¼venliÄŸine zarar vermeyi amaÃ§layan komplo hazÄ±rlamak" suÃ§lamalarÄ±nÄ±n yÃ¶neltildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI VE BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°N TEMASLARI SÃœRÃœYOR

Tel Aviv ve Ankara arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸme sÃ¼recine girmesine raÄŸmen Ä°srail'in, TÄ°KA'nÄ±n Filistin uyruklu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Murteca'yÄ± TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zereyken gÃ¶zaltÄ±na almasÄ± dikkati Ã§ekiyor.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, bir aydan fazla sÃ¼redir gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Murteca'yla ilgili Ä°srailli yetkililerle temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¶zaltÄ± sÃ¼reciyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸi bildirildi.

Evli ve 4 Ã§ocuk babasÄ± Murteca, 2012'den bu yana Gazze'de TÄ°KA iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.