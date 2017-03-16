21:44, 16 Mart 2017 Perşembe

SETA Hollandalı liderlerin nefret söylemlerini raporlaştırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Hollanda'daki seçim süreci ve öncesinde siyasi parti liderlerinin aşırı sağcı, popülist, İslam ve Türkiye düşmanı söylemlerini bir raporda derledi.

SETA'nın "Hollandalı Siyasetçilerin Nefret Söylemleri" başlıklı raporunda, ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Mark Rutte'nin ifadeleri dikkati çekti.

İslam ve yabancı karşıtı söylemleriyle tanınan Geert Wilders'in İslam dini hakkındaki nefret dolu ifadelerine yer verilen raporda, "İslam bir din değil ideolojidir. Geri zekalı kültüre sahip insanların ideolojisi. Benim İslami gelenek, kültür ve ideolojiyle sorunum var, Müslümanlarla değil. Bütün camileri yıkmak istiyorum.” cümlesi yer aldı.

“MÜSLÜMAN MÜLTECİLERİ DURDURMALIYIZ"

Wilders'in asimilasyon talebinde bulunurken kullandığı “Bizim normlarımız ve değerlerimiz daha iyi, daha asil, daha insani olmasına rağmen Müslümanların neden uyum sağlaması gerektiğini düşünüyoruz ki? Entegrasyon değil asimilasyon istiyoruz.” sözlerine yer verilen raporda, ırkçı liderin mültecilerle ilgili “Müslüman mültecileri durdurmalıyız.” cümlesi kullanıldı.

Raporda, Kur'an ve İslami okullara da daha önce hakaret eden Wilders'in şu sözlerine yer verildi:

"Eğer Müslümanlar burada kalmak istiyorlarsa Kur'an’ın yarısını yırtıp atmaları gerekir. Kur'an denen kitaptan bıktım artık. Yasaklayın şu faşist kitabı. Kur'an insanları şiddete teşvik eden faşist bir kitaptır. Bu yüzden Adolf Hitler’in Mein Kampf (Kavgam) kitabı gibi yasaklanmalıdır. İslami okulları yerle bir edeceğim çünkü bu kurumların tehlikeli, faşist olduğuna inanıyorum. Küçük çocukları nefret dolu, hoşgörüsüz, şiddet ideolojisiyle yetiştiriyorlar.”

Wilders'in ırkçı ve İslam düşmanlığının aktarıldığı raporda, Hollandalı siyasetçinin “Hollanda’nın kültürü İslam’dan bin kat iyidir.” cümlesi yer aldı. Ayrıca Wilders'in 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruya verdiği "Ne yazık ki darbe girişimi başarılı olamadı. Erdoğan'sız bir dünya görecektik. Askeri rejim her halükarda Erdoğan'dan iyidir." cevabı da raporda kullanıldı.

"DEFOLUN GİDİN TÜRKİYE'YE"

SETA'nın raporunda Hollanda Başbakanı ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Mark Rutte'nin de son dönemde ve özellikle seçim zamanı yaptığı ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren açıklamaları dikkati çekti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan Türklere "Defolun gidin Türkiye'ye" diyen Rutte'nin "Hollanda değerlerini benimsemeyen herkes gitmekte özgürdür. Bu ülkenin kurallarına uymayanlar defolup gitsinler." sözüne yer verildi.