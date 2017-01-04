DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:29, 16 Mart 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
21:50, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Halep'te camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: En az 24 Ã¶lÃ¼
Halep'te camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: En az 24 Ã¶lÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Halep kentinin Etarib ilÃ§esinde bir camiye namaz vakti dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 24 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'ninÂ HalepÂ kentinin batÄ±sÄ±ndaki Etarib ilÃ§esine baÄŸlÄ± Cina kÃ¶yÃ¼nde birÂ camiye yatsÄ± namazÄ± vakti dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.

Cina kÃ¶yÃ¼ndeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Rus uÃ§aÄŸÄ± olduÄŸunu tahmin ettiÄŸimiz bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Halep'in Etarib ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±ndaki Cina kÃ¶yÃ¼nde namaz esansÄ±nda bir camiyi bombaladÄ±.'' dedi.

SaldÄ±rÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 24 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Cevad, ''Sivil savunma ekipleri saldÄ±rÄ±ya maruz kalan caminin enkazÄ± altÄ±nda kalanlara ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Camide 200 ila 300 arasÄ±nda kiÅŸi vardÄ±.'' diye konuÅŸtu.

Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile kÃ¶y halkÄ± enkaz altÄ±nda olanlara kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarla ulaÅŸmaya Ã§alÄ±yor. SavaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ibadet yerini vurmasÄ± kabul edilir bir ÅŸey deÄŸil.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â 

Â 



Ä°lgili Konular esed Halep Suriye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Fransa'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ceza
Fransa'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ceza

Fransa'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ mÃ¼ÅŸterilerine hakaret eden ve restoranÄ±ndan kovan iÅŸ yeri sahibine, toplam 7 bin avro para ve kararÄ± iki ay boyunca iÅŸyerinin giriÅŸine asarak duyurma cezasÄ± verildi
Peru'daki selde en az 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Peru'daki selde en az 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden Peru'da Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r devam eden ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n ardÄ±ndan meydana gelen sel ve toprak kaymalarÄ±nda en az on kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Halep'te camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ± En az 24 Ã¶lÃ¼
Halep'te camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: En az 24 Ã¶lÃ¼

Halep kentinin Etarib ilÃ§esinde bir camiye namaz vakti dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 24 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini uzattÄ±
Ä°srail TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resini uzattÄ±

Ä°srail'de bir ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir gÃ¶zaltÄ±nda tutulan ve gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi yeniden uzatÄ±lan TÄ°KA'nÄ±n Filistinli Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Murteca, "TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n dualarÄ±nÄ± bekliyorum. Ä°nanÄ±yorum ki doÄŸruyu yaptÄ±m, yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmadÄ±m" dedi.
Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tartÄ±ÅŸmasÄ±
Ä°skoÃ§ya'da ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu tartÄ±ÅŸmasÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k BaÅŸbakanÄ± May, Ä°skoÃ§ya bÃ¶lgesel yÃ¶netiminin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu talebiyle ilgili olarak "Birlikte Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor, ayrÄ±lmamÄ±z deÄŸil." dedi.
Trump yÃ¶netimi ilk bÃ¼tÃ§e teklifini aÃ§Ä±kladÄ±
Trump yÃ¶netimi ilk bÃ¼tÃ§e teklifini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 2018 mali yÄ±lÄ±na yÃ¶nelik bÃ¼tÃ§e teklifi, Savunma ve Ulusal GÃ¼venlik bakanlÄ±klarÄ± haricindeki federal kurumlarÄ±n harcamalarÄ±nda ciddi kesintiler Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor
Akdeniz'de TÃ¼rk gemisi battÄ± 7 mÃ¼rettebat kayÄ±p
Akdeniz'de TÃ¼rk gemisi battÄ±: 7 mÃ¼rettebat kayÄ±p

Akdeniz'de Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir TÃ¼rk yÃ¼k gemisi battÄ±. TÃ¼rk yÃ¼k gemisindeki 6 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±, 7 mÃ¼rettebattan haber alÄ±namÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yirminci elmasÄ± bulundu
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yirminci elmasÄ± bulundu

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yontulmamÄ±ÅŸ elmaslarÄ±ndan biri Sierra Leone'de bulundu
ABD'de quot konsantre yoksulluk quot arttÄ±
ABD'de "konsantre yoksulluk" arttÄ±

NÃ¼fusunun yÃ¼zde 40'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n yoksulluk eÅŸiÄŸinin altÄ±nda olduÄŸu mahallelerde yaÅŸayanlarÄ±n oranÄ± tÃ¼m etnik gruplarda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi
AB'de yeni ihbar uygulamasÄ±
AB'de yeni ihbar uygulamasÄ±

AB Komisyonu, bireylerin isimlerini vermeden rekabet kurallarÄ±nÄ±n ihlaline yÃ¶nelik konularda ihbarda bulunabilecekleri usulsÃ¼zlÃ¼k bildirim sistemi baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
AB ye iltica sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
ABâ€™ye iltica sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

AB Ã¼lkelerine geÃ§en yÄ±l sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n uluslararasÄ± korunma gerekÃ§esiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iltica baÅŸvurusu bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi
KerkÃ¼k Valisi ateÅŸle oynuyor'
'KerkÃ¼k Valisi ateÅŸle oynuyor'

Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, KerkÃ¼k Valisinin kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na tepki gÃ¶stererek valinin "ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti
AB Komisyonundan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±
AB Komisyonundan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

AB Komisyonu BaÅŸsÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas, "Bizim tarafÄ±mÄ±z, AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu angajmanda her iki taraftan ortak gÃ¼ven, uygulama ve taahhÃ¼tlere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekleriz." dedi.
Ä°srail'in katlettiÄŸi ABD'li aktivist Corrie'nin 14 Ã¶lÃ¼m yÄ±lÄ±
Ä°srail'in katlettiÄŸi ABD'li aktivist Corrie'nin 14. Ã¶lÃ¼m yÄ±lÄ±

Filistinli bir ailenin evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek isterken Ä°srail buldozeri tarafÄ±ndan ezilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ABD'li barÄ±ÅŸ aktivisti Corrie'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 14 yÄ±l geÃ§ti
Ã‡in'den Japonya'ya 'FukuÅŸima' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den Japonya'ya 'FukuÅŸima' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã‡in, Japonya'ya, FukuÅŸima'daki nÃ¼kleer radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±yla ilgili uluslararasÄ± alanda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°ngiltere'de Brexit tasarÄ±sÄ± yasalaÅŸtÄ±
Ä°ngiltere'de Brexit tasarÄ±sÄ± yasalaÅŸtÄ±

Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyma yetkisini hÃ¼kÃ¼mete devreden tasarÄ± yasalaÅŸtÄ±

Haberler

Esed gÃ¼Ã§leri Ä°dlib'i vakum bombasÄ±yla vurdu: 11 Ã¶lÃ¼
Esed gÃ¼Ã§leri Ä°dlib'i vakum bombasÄ±yla vurdu 11 Ã¶lÃ¼

BM: Esed rejimi savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi
BM Esed rejimi savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi

Esed rejimi Tedmur Ã§evresini DEAÅž'tan geri aldÄ±
Esed rejimi Tedmur Ã§evresini DEAÅž'tan geri aldÄ±

Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Ã¶nemli bir gÃ¼n
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Ã¶nemli bir gÃ¼n

Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o: 876 Ã¶lÃ¼
Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o 876 Ã¶lÃ¼

Esed rejimine yaptÄ±rÄ±m tasarÄ±sÄ±na Rusya ve Ã‡in'den veto
Esed rejimine yaptÄ±rÄ±m tasarÄ±sÄ±na Rusya ve Ã‡in'den veto

Esed rejimi Ä°dlib'i havadan vurdu; 4 Ã¶lÃ¼
Esed rejimi Ä°dlib'i havadan vurdu 4 Ã¶lÃ¼

Esed rejimi Åžam'da sivilleri vurdu: 20 Ã¶lÃ¼,100 yaralÄ±
Esed rejimi Åžam'da sivilleri vurdu 20 Ã¶lÃ¼ 100 yaralÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 