Halep'te camiye hava saldÄ±rÄ±sÄ±: En az 24 Ã¶lÃ¼

Suriye'ninÂ HalepÂ kentinin batÄ±sÄ±ndaki Etarib ilÃ§esine baÄŸlÄ± Cina kÃ¶yÃ¼nde birÂ camiye yatsÄ± namazÄ± vakti dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 24 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±.
Cina kÃ¶yÃ¼ndeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Rus uÃ§aÄŸÄ± olduÄŸunu tahmin ettiÄŸimiz bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Halep'in Etarib ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±ndaki Cina kÃ¶yÃ¼nde namaz esansÄ±nda bir camiyi bombaladÄ±.'' dedi.
SaldÄ±rÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 24 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Cevad, ''Sivil savunma ekipleri saldÄ±rÄ±ya maruz kalan caminin enkazÄ± altÄ±nda kalanlara ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Camide 200 ila 300 arasÄ±nda kiÅŸi vardÄ±.'' diye konuÅŸtu.
Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile kÃ¶y halkÄ± enkaz altÄ±nda olanlara kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarla ulaÅŸmaya Ã§alÄ±yor. SavaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ibadet yerini vurmasÄ± kabul edilir bir ÅŸey deÄŸil.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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Halep kentinin Etarib ilÃ§esinde bir camiye namaz vakti dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 24 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
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