21:50, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Halep'te camiye namaz vakti hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 58 Ã¶lÃ¼





Halep kentinin Etarib ilÃ§esinde bir camiye namaz vakti dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 58 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'ninÂ HalepÂ kentinin batÄ±sÄ±ndaki Etarib ilÃ§esine baÄŸlÄ± Cina kÃ¶yÃ¼nde birÂ camiye yatsÄ± namazÄ± vakti dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Ã¶len sivillerin sayÄ±sÄ± 24'ten 58'e Ã§Ä±ktÄ±.Â Cina kÃ¶yÃ¼ndeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Rus uÃ§aÄŸÄ± olduÄŸunu tahmin ettiÄŸimiz bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Halep'in Etarib ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±ndaki Cina kÃ¶yÃ¼nde namaz esansÄ±nda bir camiyi bombaladÄ±.'' dedi. Cevad, saldÄ±rÄ± sonucu onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, enkaz altÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lan Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 24'ten 58'e yÃ¼kseldiÄŸini belirterek, ''Sivil savunma ekipleri saldÄ±rÄ±ya maruz kalan caminin enkazÄ± altÄ±nda kalanlara ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Camide 200 ila 300 arasÄ±nda kiÅŸi vardÄ±.'' diye konuÅŸtu. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile kÃ¶y halkÄ± enkaz altÄ±nda olanlara kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarla ulaÅŸmaya Ã§alÄ±yor. SavaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n ibadet yerini vurmasÄ± kabul edilir bir ÅŸey deÄŸil.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu. Â

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