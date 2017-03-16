BingÃ¶l'deki 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' uygulamasÄ± uzatÄ±ldÄ±

BingÃ¶l ValiliÄŸiÂ kent merkezi ile 7 ilÃ§ede 23 alandaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±, uzatÄ±ldÄ±.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle vatandaÅŸÄ±n, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, asayiÅŸi temin etmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, bu kapsamda 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereÄŸince, BingÃ¶l merkeze baÄŸlÄ± OrtaÃ§anak, Hasar YaylasÄ± ve Hasar Tepe bÃ¶lgesi, Feratan ve Ã‡Ä±r YaylasÄ±, Merdiven Deresi, AdaklÄ± ilÃ§esinin Åžeytan DaÄŸlarÄ±, Åžeytan Deresi, Ä°lbey, Maltepe Vadisi, GenÃ§ ilÃ§esinin SaÄŸgÃ¶ze, BÃ¼yÃ¼kÃ§aÄŸ, YeniyazÄ±, DikpÄ±nar, Derman, Åžekeran bÃ¶lgeleri, Solhan ilÃ§esinin YenibaÅŸak-DoÄŸuyeli bÃ¶lgeleri, Yayladere ilÃ§esinin Horivanik ve Tahkim dereleri, KÄ±rkÃ¶y OrmanlarÄ±, Manav Deresi, GÃ¼neÅŸlik, GÃ¶kÃ§edal bÃ¶lgeleri, KiÄŸÄ± ilÃ§esinin Ã‡omak Deresi, KarlÄ±ova ilÃ§esinin Karacehennem OrmanlarÄ± ile Yedisu ilÃ§esinin AkÄ±mlÄ± YaylasÄ± bÃ¶lgelerinin 17-31 Mart'a kadar "geÃ§ici Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi ve vatandaÅŸlarÄ±n anÄ±lan bÃ¶lgelere girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AynÄ± bÃ¶lgeler, 1-16 Mart'ta gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 55 kiÅŸiden 42'si tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son durum ve Avrupa'daki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda Hava Harp Okulunda gÃ¶revli 70 Ã¶ÄŸrencinin de bulunduÄŸu 72â€™si tutuklu 75 sanÄ±klÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± tamamlandÄ±
Valilik tarafÄ±ndan 23 alanda ilan edilen "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (SETA), Hollanda'daki siyasetÃ§ilerin Ä°slam, TÃ¼rkiye ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerini bir raporda derledi
Hollanda'da yapÄ±lan seÃ§imlerin ardÄ±ndan koalisyon hÃ¼kÃ¼metini oluÅŸturmasÄ± beklenen partilerin neredeyse tamamÄ±, TÃ¼rkiye ve Ã¼lkedeki TÃ¼rk kÃ¶kenlilere karÅŸÄ± olumsuz tavÄ±rlarÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Beykoz Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nÄ±n feshedildiÄŸi bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2016 EKPSS'ye katÄ±lan adaylar arasÄ±ndan yapÄ±lacak bin 500 engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± iÃ§in tercihler, 22-28 Mart'ta alÄ±nacak
NiÄŸde ValiliÄŸi'nden Meral AkÅŸener'in etkinliÄŸine yasak gÃ¼nler iÃ§inde olmasÄ± sebebiyle izin Ã§Ä±kmadÄ±
BediÃ¼zzaman Said Nursi, vefatÄ±nÄ±n 57. yÄ±lÄ±nda ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Altunizade YerleÅŸkesinde dÃ¼zenlenen toplantÄ±yla anÄ±ldÄ±
KaÄŸÄ±thane'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ã–zbekistan uyruklu iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda 8 mahalle muhtarÄ±nÄ±n da olduÄŸu 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hatay'da PKK/KCK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k Avrupa bile siyasetini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶re yapÄ±yor. BakÄ±n sonuÃ§lara... TÃ¼rkiye, Hollanda seÃ§imlerine de ayar verdi. Bir mÃ¼ddet daha Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da frenledi." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan dÃ¶neme emin bir ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼yor" dedi