22:00, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

BingÃ¶l'deki 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' uygulamasÄ± uzatÄ±ldÄ±





Valilik tarafÄ±ndan 23 alanda ilan edilen "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BingÃ¶l ValiliÄŸiÂ kent merkezi ile 7 ilÃ§ede 23 alandaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±, uzatÄ±ldÄ±. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle vatandaÅŸÄ±n, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, asayiÅŸi temin etmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, bu kapsamda 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereÄŸince, BingÃ¶l merkeze baÄŸlÄ± OrtaÃ§anak, Hasar YaylasÄ± ve Hasar Tepe bÃ¶lgesi, Feratan ve Ã‡Ä±r YaylasÄ±, Merdiven Deresi, AdaklÄ± ilÃ§esinin Åžeytan DaÄŸlarÄ±, Åžeytan Deresi, Ä°lbey, Maltepe Vadisi, GenÃ§ ilÃ§esinin SaÄŸgÃ¶ze, BÃ¼yÃ¼kÃ§aÄŸ, YeniyazÄ±, DikpÄ±nar, Derman, Åžekeran bÃ¶lgeleri, Solhan ilÃ§esinin YenibaÅŸak-DoÄŸuyeli bÃ¶lgeleri, Yayladere ilÃ§esinin Horivanik ve Tahkim dereleri, KÄ±rkÃ¶y OrmanlarÄ±, Manav Deresi, GÃ¼neÅŸlik, GÃ¶kÃ§edal bÃ¶lgeleri, KiÄŸÄ± ilÃ§esinin Ã‡omak Deresi, KarlÄ±ova ilÃ§esinin Karacehennem OrmanlarÄ± ile Yedisu ilÃ§esinin AkÄ±mlÄ± YaylasÄ± bÃ¶lgelerinin 17-31 Mart'a kadar "geÃ§ici Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi ve vatandaÅŸlarÄ±n anÄ±lan bÃ¶lgelere girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AynÄ± bÃ¶lgeler, 1-16 Mart'ta gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.