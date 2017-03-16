ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson TÃ¼rkiye'ye gelecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, HabertÃ¼rk'te katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi.

ABD'den TÃ¼rkiye'ye yakÄ±n zamanda Ã¼st dÃ¼zey bir ziyaretin yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki soru Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'un 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye gelmek istediÄŸini belirtti.

Kendisinin de Ankara'da ve uygun olacaÄŸÄ±nÄ± mevkidaÅŸÄ±na ilettiÄŸini dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Kendisini misafir etmek istediÄŸimizi de sÃ¶yledim. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da ilettik. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da bir aksilik Ã§Ä±kmazsa kabul edecek. AynÄ± ÅŸekilde de SayÄ±n BaÅŸbakan'a sÃ¶yledik. 30 Mart'ta bir aksilik Ã§Ä±kmazsa Tillerson TÃ¼rkiye'ye gelecek." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir geliÅŸme olmazsa referandum sonrasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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