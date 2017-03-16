22:13, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Peru'daki selde en az 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden Peru'da Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r devam eden ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n ardÄ±ndan meydana gelen sel ve toprak kaymalarÄ±nda en az on kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Peru'da aÅŸÄ±rÄ±Â yaÄŸÄ±ÅŸlarÂ nedeniyle meydana gelenÂ seldeÂ ondan fazla kiÅŸiÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yetkililer, son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r devam eden ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±nanÄ±n akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarÄ±nda en az on kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. BÃ¼yÃ¼k Okyanus'un doÄŸusundaki yÃ¼zey sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ± sonucu meydana gelen ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n iki hafta daha etkili olacaÄŸÄ± tahmininde bulunan yetkililer, bu yÄ±l yaÅŸanan sellerde toplam 62 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 12 bin evin hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. BaÅŸkent Lima'da Huaycoloro Nehri'nin taÅŸmasÄ±yla iki kamyon sel sularÄ±yla sÃ¼rÃ¼klenirken, nehrin Ã¼zerindeki bir kÃ¶prÃ¼ yÄ±kÄ±lma tehlikesi geÃ§irdi. Devlet BaÅŸkanÄ± Pedro Pablo Kuczynski, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yetkililerden, sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kiÅŸiler iÃ§in sÄ±ÄŸÄ±nak ve yardÄ±m hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

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