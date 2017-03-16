DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu FransÄ±z mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc AyraultÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡avuÅŸoÄŸlu-Ayrault gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, gelecek hafta ABD'de yapÄ±lacakÂ DEAÅž ile MÃ¼cadele KÃ¼resel Koalisyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±Â ele alÄ±ndÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Ayrault, deki son durum ve Avrupa'daki son geliÅŸmeleri de deÄŸerlendirdi.
BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 55 kiÅŸiden 42'si tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son durum ve Avrupa'daki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda Hava Harp Okulunda gÃ¶revli 70 Ã¶ÄŸrencinin de bulunduÄŸu 72â€™si tutuklu 75 sanÄ±klÄ± davanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ± tamamlandÄ±
Valilik tarafÄ±ndan 23 alanda ilan edilen "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi 31 Mart'a kadar uzatÄ±ldÄ±
Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ± (SETA), Hollanda'daki siyasetÃ§ilerin Ä°slam, TÃ¼rkiye ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerini bir raporda derledi
Hollanda'da yapÄ±lan seÃ§imlerin ardÄ±ndan koalisyon hÃ¼kÃ¼metini oluÅŸturmasÄ± beklenen partilerin neredeyse tamamÄ±, TÃ¼rkiye ve Ã¼lkedeki TÃ¼rk kÃ¶kenlilere karÅŸÄ± olumsuz tavÄ±rlarÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Beykoz Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±nÄ±n feshedildiÄŸi bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2016 EKPSS'ye katÄ±lan adaylar arasÄ±ndan yapÄ±lacak bin 500 engelli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± iÃ§in tercihler, 22-28 Mart'ta alÄ±nacak
NiÄŸde ValiliÄŸi'nden Meral AkÅŸener'in etkinliÄŸine yasak gÃ¼nler iÃ§inde olmasÄ± sebebiyle izin Ã§Ä±kmadÄ±
BediÃ¼zzaman Said Nursi, vefatÄ±nÄ±n 57. yÄ±lÄ±nda ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi Altunizade YerleÅŸkesinde dÃ¼zenlenen toplantÄ±yla anÄ±ldÄ±
KaÄŸÄ±thane'de DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ã–zbekistan uyruklu iki kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda 8 mahalle muhtarÄ±nÄ±n da olduÄŸu 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Hatay'da PKK/KCK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k Avrupa bile siyasetini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶re yapÄ±yor. BakÄ±n sonuÃ§lara... TÃ¼rkiye, Hollanda seÃ§imlerine de ayar verdi. Bir mÃ¼ddet daha Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da frenledi." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan dÃ¶neme emin bir ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼yor" dedi