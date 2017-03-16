22:17, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu FransÄ±z mevkidaÅŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'deki son durum ve Avrupa'daki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc AyraultÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡avuÅŸoÄŸlu-Ayrault gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, gelecek hafta ABD'de yapÄ±lacakÂ DEAÅž ile MÃ¼cadele KÃ¼resel Koalisyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±Â ele alÄ±ndÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Ayrault, deki son durum ve Avrupa'daki son geliÅŸmeleri de deÄŸerlendirdi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.