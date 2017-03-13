22:21, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ankara'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 42 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

BaÅŸkentte devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 55 kiÅŸiden 42'si tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'da devam eden FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 55 kiÅŸiden 42'si tutuklandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, TarÄ±m Reformu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ giriÅŸ sÄ±navÄ±nda ve polis akademisine giriÅŸ sÄ±navÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 55 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±larÄ±nca sorgulanan ÅŸÃ¼phelilerden 42'si tutuklanma, 13'Ã¼ ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istemiyle NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. Hakimlik, ÅŸÃ¼phelilerin sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TarÄ±m Reformu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ giriÅŸ sÄ±navÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 30, polis akademisine giriÅŸ sÄ±navÄ±nda usulsÃ¼zlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle de 12 ÅŸÃ¼phelinin tutuklanmasÄ±na hÃ¼kmetti. Hakimlik, 13 ÅŸÃ¼phelinin ise adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmasÄ± ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

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